Yeni iPad planlarının ardından ortaya MacBook kullanıcılarını sevindiren bir haber daha çıktı. Apple yeni MacBook Air serisi üzerinde çalışırken bazı ipucu bilgiler de ortaya çıktı. İşte Apple'ın bu yıl piyasaya sürmesi beklenen yeni 2024 MacBook Air modellerinin özellikleri ve detayları…
2024 yeni MacBook Air özellikleri ve detayları!
Mart ayına sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz yıl ve daha önceki yıllardan hatırlayacağınız üzere Apple mart ayında etkinlikler yapmayı seviyor. Bununla birlikte yeni iPhone renkleri gibi şirin ürünler paylaşılırken MacBook ve iPad tarafında da devrimsel ürünler ortaya konuyor.
Konuyla ilgili olarak çıkan son haberlerin odak noktası ise MacBook Air modelleri oldu. Bu yıl gelmesi beklenen 13 inç ve 15 inç MacBook modellerinin işlemcileri de belli oldu. M3 çipinden güç alması beklenen MacBook modellerinin Pro modeller ile aynı çipi paylaşması da söylentiler arasında yer aldı.
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Cihazların yeni işlemcileri ile birlikte ne kadar güçlü olacağı da merak konusu. Öncelikle M3 çipi, M2 çipindeki 5 nanometrelik üretimden daha üstün olarak 3 nanometrelik bir üretim süreci kullanılarak üretiliyor. Bunun yanında marka M3 yonga ailesinin, M2 ailesinden yüzde 30'a kadar, M1'den ise yüzde 50'ye kadar daha verimli çekirdeklere sahip olduğunu bildiriyor. Ayrıca M3 çiplerinin performans çekirdekleri, M2 çiplerinden yüzde 15, M1 ailesinden ise yüzde 30'a kadar daha hızlı.
M3 aynı zamanda Apple'ın "grafik mimarisinde bugüne kadarki en büyük yenilik" olarak tanımladığı Dynamic Caching adı verilen bir özelliğin yanı sıra donanımla hızlandırılmış ışın izleme ve donanımla hızlandırılmış ağ gölgeleme desteğine de sahip.
Apple'ın yeni M3 çipli 2024 MacBook Air serilerini Mart ayında tanıtması bekleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…
Son Dakika › Teknoloji › 2024 MacBook Air Modellerinin Özellikleri ve Detayları - Son Dakika
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