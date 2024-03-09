2024\'te Tanıtılması Beklenen Katlanabilir Telefonlar

Teknoloji

Her geçen sene gelişen teknolojiyle özellikle mobil sektörü daha da ilginçleşmeye başlıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Motorola bükülebilen bir telefon tanıttı ve büyük ilgi topladı. Diğer tarafta da firmalar katlanabilir telefon konusunda bir yarış içerisindeler. Her sene olduğu gibi 2024 yılında da birçok katlanabilir telefon piyasaya sunulacak. İşte 2024 yılında satışa çıkması beklenen katlanabilir telefonlar…

2024'te bazı katlanabilir telefon modelleri tanıtılmayacak

2024 yılının Android ve iOS telefon pazarında büyük değişiklikler getireceğine inanılıyor. Yeni yapay zeka özellikleri, işlemciler, ve dahası bu piyasanın gelişmesine katkı sağlayacak. Ancak ortaya çıkan iddialara göre bazı markalar katlanabilir telefon modellerini eksiltecek. Son iddialara göre OPPO Find N5 Flip modeli 2024 yılında tanıtılacaklar listesinde değil ve iptal edildi.

Hala katlanabilir telefonlar için çoğu insan olumlu düşünmese de, bir yandan da oldukça fazla seveni var ve çoğu kişi Apple'ın da bu piyasaya girip girmeyeceğini düşünüyor. Şu anda herhangi bir resmi açıklama olmasa da eninde sonunda Apple da katlanabilir telefon üretimine başlayabilir. Şimdi gelin beraber ortaya çıkan 2024 katlanabilir telefonlar listesine bir göz atalım.

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2024 katlanabilir telefonlar

Galaxy Z Fold6/ Z Flip6 (Global)

OPPO Find N5 (Global)

Samsung W25/ W25 Flip (Çin)

OnePlus Open 2 (Global)

Xiaomi Mix Fold 4 (Global)

Xiaomi Mix Flip (Çin)

Vivo X Fold3 (Global)

Vivo X Flip 2 (Çin)

Eğer sizin de dikkatinizi çektiyse, yukarıda da belirttiğimiz gibi listede OPPO Find N5 Flip bulunmuyor. Ayrıca listede bulunmasa da Pixel Fold 2 de tanıtılması beklenen cihazlardan biri. Bazı telefonlar Çin pazarına özel olarak piyasaya sunulsa da farklı isimlerle globale geldiğini unutmamak gerekiyor. Bundan dolayı eğer katlanabilir telefon almayı düşünüyorsanız yeni çıkacak telefonları bekleyebilirsiniz.

Peki ya siz 2024 yılında tanıtılacak katlanabilir telefonlardan hangisini almayı tercih ederdiniz? Hiç katlanabilir telefon kullandınız mı? Deneyiminiz varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.