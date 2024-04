Teknoloji

Son birkaç yıl, sinema severler için unutulmaz filmlerle dolu geçti ve 2024'ten de beklentiler büyük. Merakla beklenen yeni yapımlar, gişelerde rekor kıracak gibi görünüyor. Peki 2024 yılının en çok beklenen filmleri hangileri? İşte liste…

2024'ün en çok beklenen filmleri

Dizi ve film karşılaştırma platformu Rotten Tomatoes'un sahibi ve aynı zamanda Amerikan bilet satış platformu olan Fandango, kullanıcılara bu sene en çok bekledikleri filmleri sordu. Ankete ise 6 bin kişi katıldı.

Ankete göre en çok beklenen filmin Deadpool & Wolverine olduğunu görüyoruz. Söz konusu bu yapımın Temmuz 2024'te ABD'de vizyona girmesi planlanıyor. Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise Bad Boys: Ride or Die ve Despicable Me 4 filmleri yer aldı. Akabinde A Quiet Place: Day One, Inside Out 2, Kingdom of the Planet of the Apes ve The Watchers gibi yapımlar da ankette öne çıktı.

2024 yılının en çok beklenen filmleri şu şekilde sıralandı;

Deadpool & Wolverine

Bad Boys: Ride or Die

Despicable Me 4

A Quiet Place: Day One

Inside Out 2

Kingdom of the Planet of the Apes

The Watchers

The Fall Guy

The Garfield Movie

Borderlands

