2024 WordPress Güvenlik Raporu: Sitelerin Karşılaştığı Tehditler Ortaya Konuyor - Son Dakika
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Teknoloji

2024 WordPress Güvenlik Raporu: Sitelerin Karşılaştığı Tehditler Ortaya Konuyor

2024 WordPress Güvenlik Raporu: Sitelerin Karşılaştığı Tehditler Ortaya Konuyor

2024 WordPress Güvenlik Raporu, WordPress tabanlı web sitelerinde sıkça yapılan güvenlik hatalarına dikkat çekiyor ve sitelerin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ortaya koyuyor. Raporda, güvenlik açıklarının yüzde 67'sinin orta dereceli risk olduğu belirtilirken, yüzde 2,38'inin kritik seviyede olduğu ifade ediliyor. Üçüncü taraf eklentiler ve temaların birçok güvenlik açığına neden olduğu vurgulanırken, kullanıcıların güçlü parolalar kullanması ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmesi öneriliyor. Ayrıca, güvenlik duvarları ve diğer önlemlerle sitelerin korunmasının önemi vurgulanıyor.

25.04.2024 13:11
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2024 WordPress Güvenlik Raporu, WordPress tabanlı web sitelerinde sıkça yapılan güvenlik hatalarına dikkat çekiyor ve sitelerin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerini ortaya koyuyor. Yapılan analizler ve paylaşılan bilgiler kullanıcılar için büyük önem arz ediyor.

WordPress güvenlik raporuyla 2024'te neler değişiyor?

2024 WordPress Güvenlik Raporu, WordPress tabanlı web sitelerindeki güvenlik açıklarına dair önemli bulgular sunuyor. WordPress tarafından hazırlanan güncel rapora göre, toplam güvenlik açıklarının yüzde 67'si orta dereceli risk olarak sınıflandırılırken, sadece yüzde 2,38'i kritik seviyede değerlendiriliyor.

2024 WordPress Güvenlik Raporu: Sitelerin Karşılaştığı Tehditler Ortaya Konuyor

WordPress kullanıcıları için bazı iyi haberler olsa da, yüksek ve kritik seviyedeki açıkların toplamının yüzde 20'yi bulduğu da vurgulanıyor. Raporda, birçok güvenlik açığının üçüncü taraf eklentiler ve temalardan kaynaklandığı belirtiliyor. Bu yüzden üçüncü taraf eklentiler konusunda kullanıcıların daha dikkatli olmaları gerektiği ayrıca vurgulanıyor.

WordPress için tarihi güncelleme yolda! Neler değişecek?

Nulled yazılım ve zayıf parolaların, sitelerin güvenliğini tehlikeye atan başlıca faktörler olduğu tespit edildi. Ayrıca, kullanıcıların düşük seviyeli olsa bile tehditleri göz ardı etmemesi ve gerektiğinde eklentileri devre dışı bırakması ya da güncellemesi gerektiği öneriliyor.

En yaygın güvenlik açıklarından biri, izinsiz erişim anlamına gelen "Broken Access Control" olarak belirtiliyor ve bu, yüzde 84,99 oranla en fazla karşılaşılan sorun. Rapor, kullanıcıların güçlü parolalar kullanmasını ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmesini öneriyor.

2024 WordPress Güvenlik Raporu: Sitelerin Karşılaştığı Tehditler Ortaya Konuyor

Ayrıca, WordPress güvenlik duvarları ve diğer güvenlik önlemleri ile sitelerin korunmasının önemine vurgu yapılıyor. Kırılmış bir dijital kilit ve hacker figürleri gibi sembollerle gösterilen riskler, sitenizin güvenliğine dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

WordPress güvenlik raporu, güvenlik konusunun sadece teknik bir mesele olmadığını, SEO ve web sitesi sağlığı açısından kritik olduğunu vurguluyor. İyi bir güvenlik uygulaması için çok güçlü parolalar, iki faktörlü kimlik doğrulama ve güvenlik duvarlarının kullanımı gibi özel önlemler öneriliyor.

2024 WordPress Güvenlik Raporu: Sitelerin Karşılaştığı Tehditler Ortaya Konuyor

WordPress güvenliği konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bu raporda ele alınan güvenlik konuları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? WordPress sitenizi korumak için hangi önlemleri alıyorsunuz? Değerli görüşlerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji 2024 WordPress Güvenlik Raporu: Sitelerin Karşılaştığı Tehditler Ortaya Konuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 WordPress Güvenlik Raporu: Sitelerin Karşılaştığı Tehditler Ortaya Konuyor - Son Dakika
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