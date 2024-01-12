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2024 Yılı İçin Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu - Son Dakika
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2024 Yılı İçin Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesiyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı. Yeni ücret, memur maaş katsayısındaki artışlar doğrultusunda hesaplandı ve 182 bin 609 lira 4 kuruş olarak belirlendi. Başvurular ise 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren kabul edilecek.

2024 Yılı İçin Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
12.01.2024 - 00:29,
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Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesini yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı da bu kapsamda 2024 yılı için bedelli askerlik ücreti belli olduğunu duyurdu.

2024 yılı için bedelli askerlik ücreti

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, genelgeyle birlikte bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olarak belirlendi. Yeni ücret, daha önceki yıllarda olduğu gibi memur maaş katsayısındaki artışlar doğrultusunda hesaplandı.

2024 Yılı İçin Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Açıklamada ayrıca 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuru işlemlerinin yapılabileceği hatırlatıldı. Böylece yeni tutar üzerinden başvurular kabul edilecek.

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Konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere 'Bedelli Askerlik' tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL (yüz seksen iki bin altı yüz dokuz lira dört kuruş) olmuştur. 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır."

2024 Yılı İçin Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

2022 yılı için bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılı ücreti ise 104 bin 84 TL olarak başlamış ve yılın ikinci yarısında 122 bin 609 TL olmuştu. 2024'te ise tutar yaklaşık yüzde 48 artışla 182 bin 609 TL'ye çıkarıldı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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