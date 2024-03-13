2024 yılı itibariyle milyarlarca dolarların döndüğü oyun dünyasında günden güne yeni bir yapım piyasaya sürülüyor. Tabii, seçeneklerin bir hayli fazla olması özellikle Türk oyuncuları bir hayli zorluyor. Zira gelen zamlardan dolayı bir oyun satın almadan önce çok dikkatli olunmalı ve mantıklı karar verilmeli. İşte burada hangi yapımın daha popüler olduğu gibi detaylar bir hayli önemli. Peki 2024 yılı itibariyle en popüler PC oyunları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!
En popüler PC oyunları listesi – Güncel
Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini yine güncelledi. Buna göre geçtiğimiz en popüler PC oyunları listesine baktığımızda zirvede herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Zira birkaç haftadır zirvede bulunan Helldivers 2 yine en üst sıradan karşımıza çıkıyor.
Listenin ikincisi FPS türünün önde gelen isimlerinden Counter-Strike 2 oldu. Üçüncü sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck karşımıza çıkıyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi maalesef mevcut değil. Dördüncü sırada ise PUBG yer alıyor. Listenin bir sonraki sırasında ise Apex Legends karşımıza çıkıyor. Altıncı sıradaysa Dragon's Dogma 2 bulunuyor.
Steam'deki kaç oyunu Steam Deck'te oynayabilirsiniz?
Helldivers 2
Counter-Strike 2
Steam Deck
PUBG
Apex Legends
Dragon's Dogma 2
Last Epoch
Destiny 2
Forza Horizon 5
Supermarket Simulator
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › 2024 Yılında En Popüler PC Oyunları Belli Oldu - Son Dakika
Kadıköy'de bulunan bir inşaat alanında yıllardır yapılmayan çalışmalar sonucunda oluşan su birikintisi, Google, Apple ve Yandex gibi dijital haritalarda göl olarak tanımlandı. İnşaat alanındaki su birikintisinin tahliye edilmeye başlandığı görüldü.
Apple TV Plus kullanıcıları, uzun zamandır gelirlerini artırma yollarını arayan platformun reklam yayınlamaya başlayacağı dedikodularıyla güne başladı. Bu yöntem, maddi sıkıntıda olan yayın platformları için bir ilaç olarak görülüyor. Reklam görme karşılığında daha uygun fiyata hizmet almak isteyen aboneler için ise geleceği belirsiz görünüyor.
Son bilgilere göre, TikTok aktif kullanıcı sayısında belirgin bir düşüş yaşamaya başladı. Özellikle Amerika'da sadık kullanıcılarını bile kaybetmeye başlayan platform, büyüme oranlarında Facebook'un bile gerisinde kalmış durumda. TikTok'un geleceği belirsizliğini korurken, şirket yönetimi reklam gelirlerini artırmak için yeni bir fotoğraf uygulaması üzerinde çalışıyor.
Samsung, Galaxy A52 modeli için Android 14 güncellemesini yayınladı. Avrupa'daki telefonlar için dağıtılan güncelleme, One UI 6.0 arayüzüyle birlikte gelmektedir. Güncelleme, performans artışı ve yeni özellikler sunmaktadır.
Malatya'nın Darende ilçesindeki Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Yahya Davşan, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda kodlama kategorisinde üçüncü oldu. Almanya merkezli yarışmaların ön elemesi 114 ülkeden bin 200 okul ve 22 bin öğrencinin katılımıyla şubat ayında çevrim içi gerçekleştirildi. Finallerde derece elde eden Davşan, okulunu ve ülkesini dünya finalinde temsil etmenin gururunu yaşadı. Davşan, gelecekte iyi bir üniversitede yazılım alanında kendini geliştirmek ve devletine hizmet etmek istediğini belirtti.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşaat projesini yürüten Akkuyu Nükleer AŞ, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştiraki olarak entegre yönetim sisteminin ISO standartlarına yüksek düzeyde uyumluluğunu doğrulayan sertifikaları aldı. ISO 9001: 2015, ISO 19443: 2018, ISO 14001: 2015 ve ISO 45001: 2018 standartlarına uygunluk sertifikaları, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Rosatom tarafından zorunlu görülmektedir.
Microsoft, Windows 11 için getirdiği yeni güncelleme ile telefonunuzdaki fotoğrafları düzenlemenizi sağlayacak bir özellik getiriyor.
Meta, eski altyapı başkan yardımcısını çok gizli verileri çaldığı gerekçesiyle resmen dava etti. İşte tüm detaylar...
Sizin düşünceleriniz neler ?