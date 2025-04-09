3 yıl içinde 3. kez el değiştirecek! Türkiye'nin ünlü e-ticaret sitesi satılıyor

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından N11 için yeni bir devir süreci başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin tamamını devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu. Satış işlemine ilişkin bildirim, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı.

ÜÇ YILDA 3 KEZ SATILDI

2013 yılında Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group'un ortak girişimiyle kurulan N11, Haziran 2023'te Getir tarafından devralınmıştı. Ardından, Getir'in en büyük yatırımcısı Mubadala'nın şirket yönetimini üstlenmesiyle, platformun hisseleri 2024 yılında Getir'in kurucularından Serkan Borançılı'nın sahibi olduğu Borançılı Teknoloji'ye geçmişti. Yeni başvuru ile birlikte N11, üç yıl içinde üçüncü kez el değiştirmiş olacak.

N11'i devralmak üzere harekete geçen DMSF Holding, merkezi Abu Dabi'de bulunan çok yönlü bir yatırım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, ihracat ve ithalatın yanı sıra perakende, lojistik, depolama ve gayrimenkul geliştirme gibi birçok sektörde etkinlik gösteriyor. Hem yerel hem de küresel pazarlarda büyümesini sürdüren holding, stratejik ortaklıklarla varlığını genişletiyor.

E-TİCARETTE YABANCI YATIRIM ARTIYOR

N11'in devri süreci, son dönemde Türkiye e-ticaret sektörüne yönelik artan yabancı ilgisini bir kez daha gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda Hepsiburada'nın Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye satışı tamamlanmıştı. N11'in de DMSF Holding'e devriyle birlikte, Türkiye'nin dijital pazaryerlerindeki mülkiyet yapısı yabancı sermaye lehine değişmeye devam ediyor.