Aksaray'da 4. Bilim Festivali coşkuyla başladı - Son Dakika
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Aksaray'da 4. Bilim Festivali coşkuyla başladı

Aksaray\'da 4. Bilim Festivali coşkuyla başladı
19.06.2026 14:12
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Aksaray Valiliği, TÜBİTAK ve Belediye ortaklığında düzenlenen 4. Aksaray Bilim Festivali, F-16 selamlama uçuşuyla açıldı. 200 stantta 70 yerli ve milli firmanın ürünleri sergileniyor. Yetkililer, yerli teknoloji hamlesine vurgu yaptı.

Aksaray Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Aksaray Belediyesi ortaklığında düzenlenen 4. Aksaray Bilim Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bilim Merkezi yanındaki alanda düzenlenen festival F-16 uçaklarının selamlama uçuşuyla başladı.

Festivalde 200 stantta, 70 yerli ve milli firmanın ürünleri sergileniyor.

Aksaray Valisi Murat Duru açılışta, bugün Aksaray'da büyük bir gurur ve mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Milletin tarih boyunca, yalnızca gelişmeleri takip eden değil, dünyaya yön veren, üreten ve medeniyet kuran bir millet olduğunu anlatan Duru, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan aldığımız bu kutlu miras, bugün bilimde, teknolojide ve savunma sanayinde milli bir şahlanışa dönüşmüştür. Yerli ve milli teknoloji hamlemiz her geçen gün daha da güçlenmekte, ülkemiz kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltarak kendi imkan ve kabiliyetleriyle geleceğini inşa etmektedir. Festivalimiz, sizleri bu çağın takipçileri değil, öncüsü ve kurucusu olmaya hazırlayan bir ilim ve teknoloji seferberliğidir. Bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda, bugün kendi mühendisimizin aklıyla, gencimizin emeğiyle, yerli ve milli imkanlarımızla ve aziz milletimizin iradesiyle destanlar yazıyoruz."

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise Türk milletinin bilim ve teknolojiye bakış açısının özünde insan olduğunu söyledi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy da Türkiye'nin son yıllarda ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, enerjide ve altyapı yatırımlarında çok büyük gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

Özellikle savunma sanayisinde yerli ve milli oranın yüzde 80'e ulaştığını anlatan Altınsoy, "Bu kıymetli gelişmede gençlerimizin ve mühendislerimizin büyük katkıları oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisi arttı. Bu çerçevede çok büyük çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

"Gençlerimiz, savunma sanayi ürünlerimize dokunacaklar"

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise Türk milleti olarak gelecek nesillerden çok umutlu olduklarını dile getirdi.

Bilim festivalinde yerli ve milli birçok projenin sergilendiğine değinen Dinçer, şöyle konuştu:

"Büyük Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren 70 şirket festivalimizdeki 200 stantta görücüye çıktı. Üç gün boyunca her yaş grubuna hitap eden etkinliklerimiz icra edilecek. Son yıllarda üretilen askeri araçlarımızı getirdik, büyük bir ilgi var. Festivalle gençlerimize bir umut ve heyecan vermeyi amaçlıyoruz. Gençlerimiz, savunma sanayi ürünlerimize dokunacaklar. Aksaray Bilim Festivali artık bölgede ses getiren bir faaliyet haline geldi."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Aksaray'da 4. Bilim Festivali coşkuyla başladı - Son Dakika

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