4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Tamamlandı - Son Dakika
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Teknoloji

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi, deniz buzu hattına ulaştı. Seferde küresel iklim değişikliğinin etkileri incelendi.

11.07.2024 11:22
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi, 71 derece kuzey enleminden kuzey kutup noktasına çevirdikleri rotalarıyla deniz buzu hattına ulaştı.

Bu yıl özellikle küresel iklim değişikliğinin hızlı sonuçlarına dair net veriler sunmayı amaçlayan seferde bulunan 11 kişilik bilim ekibi, geçtikleri Arktik Okyanusu'nda bulunan Barents Denizi'nde günlerdir zorlu koşullarda sürdürdükleri yolculuklarını 81 derece kuzey enleminde görülen deniz buzu hattına gelerek yarıladı.

4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri Prof. Ersan Başar, Tromso'dan başladıkları zorlu gemi seferinde 4 gün boyunca çok büyük dalgalarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Rotamız üzerinde bulunan tüm istasyonlarımızda bilimsel çalışmalarımızı sürdürdük, örnekleri aldık. Özellikle deniz bilimleri alanında birçok çalışma yürütülüyor. Daha sonrasında 80 derecenin üzerine çıktık. Burada çok yoğun deniz buzlarıyla karşılaştık, özellikle deniz buzlarında geminin seyri çok zor, bunlardan dolayı da çok zorlandık. Ancak bu deniz buzu içerisinde de örneklemelerimizi yaptık. Batıya gitme planımız maalesef biraz ertelenmek zorunda kaldı. Güneye inerek adanın güney kısmından geçiş sağlayarak tekrar kuzeye çıkmayı planladık."

Nordaustlandet ve çevresinde yeni örnekleme noktalarında çalışmalar yapıldı

Brasvallbreen buzulu, kuzey kutbunun sıcaklık değişimini belgeleyen en önemli yerlerinden biri olarak kabul ediyor. Bilim ekibi değiştirmek zorunda kaldıkları rotalarında Nordaustlandet üzerinde bulunan Brasvallbreen buzulunda da yeni örnekleme noktalarında çalışmalar yaptı.

Brasvallbreen buzul kütlesinin dünyadaki erimenin çok yoğun olduğu buzullardan biri olduğunu ve özellikle bilim insanlarının bu bölgeye çok odaklandığını anlatan Prof. Başar, "Bilim insanlarımızla birlikte buzulun önünde örneklemelerimizi yapıyoruz. Çünkü dünyadaki küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yoğun olarak buzulların eridiği noktalardan birinin önünde bulunuyoruz." dedi.

Norveç Meteoroloji Enstitüsünün güncel deniz buzu uydu verileriyle takip edilen seferin rotasının deniz buzu hareketleriyle yeniden şekillendiğini ifade eden Başar, "Çok ağır olan rüzgar ve hava şartlarına karşın dün aynı hava değişti ve güneş çıktı. Güneşle birlikte o fırtına sanki bitmiş, çok sakin bir ortamla karşılaştık. Bu sakin ortam sadece bizlerin moralini yükseltmedi sanırım bölgedeki canlı hayvanların da moralini yükseltti. İlk defa bu kadar yoğun olarak kutup ayısını bir arada gördük. Bu da güzel anılarımızdan bir tanesiydi. Bugün hava biraz daha kötü değil yine düne göre ama yine Arktik'teki dalga rüzgar ve yağmur, bazen kar yağışı ve fırtına şeklinde karşılaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Başar, Arktik bölgesinde gerçekleşen çalışmalarda deniz şartlarının çok bağlayıcı olduğuna ve bu şartlara uyum sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Gemide sürekli sallanıyorsunuz. Rüzgar, dalga ve akıntının etkisiyle örnekleme yaparken çevresel şartlar bizleri çok etkiliyor. Deniz suyu şu anda sıfır derecelere geldi. Sürekli su ile çalıştığınız için elleriniz ve ayaklarınız çok üşüyor. Ekibin buna hazır olması da çok önemli. Özellikle mental ve fiziksel anlamda ekibimizin durumu çok iyi ve planladığımız tüm örneklemelerimizi yapıyoruz. Bugün itibarıyla seferimizin yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra da gelen istasyonlarımızda güzel bir şekilde örnekleme yapacağımızı tahmin ediyorum."

Bilim ekibi, 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma seferi kapsamında Arktik Okyanusu'nda sürdürdükleri çalışmaları gelecek haftalarda tamamlamayı planlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Tamamlandı - Son Dakika

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