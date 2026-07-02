5 yeni iPhone modeli geliyor - Son Dakika
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5 yeni iPhone modeli geliyor

5 yeni iPhone modeli geliyor
02.07.2026 10:51
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Apple'ın 2027 yılı için en az 5 yeni iPhone modeli ve beklenenden daha fazla katlanabilir telefonla kapsamlı bir ürün lansmanı hazırlığında olduğu öne sürüldü. Nikkei Asia'nın haberine göre şirket, güçlü tedarik zinciri avantajını kullanarak akıllı telefon pazarındaki payını artırmayı hedefliyor.

Her yıl sonbaharda düzenlediği lansmanlarla yeni iPhone modellerini tanıtan Apple'ın, 2027 yılına yönelik hazırlıklarıyla ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

Nikkei Asia'nın haberine göre şirket, bu yılın ikinci yarısı ile 2027'nin ilk yarısını kapsayan dönemde ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor.

EN AZ 5 YENİ MODEL YOLDA

Habere göre Apple, söz konusu dönemde en az beş yeni iPhone modelini kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Şirketin ayrıca daha önce beklenenden daha fazla sayıda katlanabilir iPhone modelini de piyasaya sürmeye hazırlandığı öne sürüldü.

PAZAR PAYINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Apple'ın bu stratejiyle, sektörde yaşanan bileşen tedarik sıkıntısına rağmen akıllı telefon pazarındaki payını artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Sektör kaynakları, Apple'ın çip ve diğer kritik bileşenlerin tedarikinde rakiplerine kıyasla daha güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip olduğunu ifade ediyor.

Bu avantajın, şirketin yeni ürünlerini planladığı takvim doğrultusunda piyasaya sürmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Teknoloji, Apple, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 5 yeni iPhone modeli geliyor - Son Dakika

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