A101\'de Satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler ile dikkat çekse de motosiklet satmayı da ihmal etmiyorlar. Son olarak A101, APEC APS2 Elektrikli Moped satacak olmasıyla gündeme geldi. Peki bunun özellikleri neler? İşte A101 tarafından satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped fiyatı ve özellikleri…
A101 APEC APS2 Elektrikli Moped özellikleri ve fiyatı
A101, tüketicilerin talebi doğrultusunda her ay bir veya birden fazla kez motorlu bisiklet satıyor. Görünen o ki firma, ilgiden memnun olmuş ki bunu sürdürmeye devam ediyor. Son olaraksa APEC APS2 Elektrikli Moped satılacak.
11 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satışa sunulacak APEC APS2 Elektrikli Moped, kompakt tasarım, rahat sürüş imkanı ve ultra sessiz yolculuk imkanı ile dikkat çekiyor. Uzun menzil sağlayan aküler ve enerji tasarrufunu artıran kontrol ünitesi ile 89 kilometre menzil sunan elektrikli bisikletin batarya kapasitesi 60V 20AH.
A101'den katlanabilir telefon hamlesi! İşte fiyatı ve özellikleri
Şarj süresi ise 7-8 saat olarak belirtilen elektrikli bisikletin azami hızı ise saatte 25 kilometre. Bu noktada motor gücünün 1000 W olduğunu da belirtmek gerekiyor. A101'in satacağı APEC APS2 Elektrikli Moped'in fiyatı ise 21 bin 990 TL olarak belirlendi.
APEC APS2 Elektrikli Moped özellikleri şu şekilde sıralandı;
Azami hız: 25 km/s
Motor gücü: 1000 W
Ağırlık: 80 kg (Batarya dahil)
Batarya kapasitesi: 60V 20AH
Şarj süresi: 7-8 saat
Menzil: 89 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)
LED ön ve arka far
Ön teleskopik süspansiyon
Arka helezon yaylı çift süspansiyon
Boyutlar:
Uzunluk: 1774 mm
Genişlik: 755 mm
Yükseklik: 1065 mm
Kompakt tasarım
Rahat sürüş imkanı
Yüksek kalite arka hub motor
Ultra sessiz yolculuk
Uzun menzil sağlayan aküler
Enerji tasarrufunu artıran aküler
Yüksek kontrastlı dijital gösterge
Geniş hacimli koltuk altı bagaj alanı
EURO 5 standardı
2 yıl garanti
11 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satılacak diğer ürünler ise şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › A101'de Satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor. Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde çiftçiler, modern tarım teknikleri ve teknolojileri kullanarak verimliliği artırıyor ve su tasarrufu sağlıyor. Beidou uydu navigasyon sistemi ile kılavuzluk edilen köylüler, plastik film serme, damlama sulama ve tohum ekimi gibi hassas işleri modern makinelerle gerçekleştiriyor. Yeni ekim teknolojisi sayesinde su tasarrufu sağlanarak üretim maliyetleri düşürülüyor. Xinjiang bölgesi, pamuk üretiminde lider konumda olup ulusal toplamın yüzde 90'ından fazlasını karşılıyor. Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen hızlı soğutma-ısıtma yöntemiyle karbon nanotüplerin yüzey alanlarının kayıpsız artırılması tekniği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu yöntemle elde edilen nanotüpler, filtreleme sistemleri, ilaç sanayisi, gıda taşıma ve ambalaj sektöründe kullanılabileceği gibi enerji depolama ve dönüşüm sistemlerinde de daha hızlı şarj ve deşarj olunmasını sağlayacak. Game Of Thrones dizisinin başrol oyuncusu Kit Harington, Jon Snow odaklı yeni bir spinoff dizisinin iptal edildiğini açıkladı. Harington, projenin ilerlemediğini ve yaratıcı ekibin ilgi çekici bir hikaye bulmakta zorlandığını belirtti. Jon Snow'a odaklanan dizinin geliştirme sürecine geçtiğimiz yıldan bu yana HBO desteğiyle girdiği ancak şu anda rafa kaldırıldığı ifade edildi. Warner Bros. Pictures, Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck/Joker rolünde yer aldığı Joker: Folie à Deux filminin ilk fragmanını yayınladı. Fragmanda, Joker'in hapsedilmesiyle devam eden hikayenin ipuçları veriliyor. Lady Gaga'nın da yer aldığı devam yapımında müzikal detaylar ön plana çıkacak. Joker: Folie à Deux, 4 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek. YouTube, içerik üreticilerin kendi seçtikleri ürünlerden oluşan alışveriş koleksiyonları oluşturabilme ve satış yapabilme imkanı tanıyan yeni Alışveriş özelliklerini duyurdu. Ayrıca, içerik üreticilerin en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi edinebilecekleri Affiliate Merkezi'ni başlattı. YouTube, Shopify, Spreadshop ve Spring ile olan entegrasyonlarına Fourthwall'ı da ekledi. Bu yeni özellikler, YouTube'un alışveriş ve e-ticaret alanında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Samsung, Galaxy S22 serisi için yapay zeka özelliği olan Galaxy AI güncellemesi sunmayacak. Bu durum, kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı. Galaxy AI, mesaj çevirme, telefon görüşmelerini çevirme ve fotoğraf düzenleme gibi özellikler sunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenin 3'üncü setinin de kullanılmaya başlandığını belirterek, "2030 yılına kadar toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkacak." ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve bu alanda atılan adımların meyvelerinin alındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve 2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayısının 25'e ulaşacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.
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Son Dakika › Teknoloji › A101'de Satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde çiftçiler, modern tarım teknikleri ve teknolojileri kullanarak verimliliği artırıyor ve su tasarrufu sağlıyor. Beidou uydu navigasyon sistemi ile kılavuzluk edilen köylüler, plastik film serme, damlama sulama ve tohum ekimi gibi hassas işleri modern makinelerle gerçekleştiriyor. Yeni ekim teknolojisi sayesinde su tasarrufu sağlanarak üretim maliyetleri düşürülüyor. Xinjiang bölgesi, pamuk üretiminde lider konumda olup ulusal toplamın yüzde 90'ından fazlasını karşılıyor.
Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen hızlı soğutma-ısıtma yöntemiyle karbon nanotüplerin yüzey alanlarının kayıpsız artırılması tekniği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu yöntemle elde edilen nanotüpler, filtreleme sistemleri, ilaç sanayisi, gıda taşıma ve ambalaj sektöründe kullanılabileceği gibi enerji depolama ve dönüşüm sistemlerinde de daha hızlı şarj ve deşarj olunmasını sağlayacak.
Game Of Thrones dizisinin başrol oyuncusu Kit Harington, Jon Snow odaklı yeni bir spinoff dizisinin iptal edildiğini açıkladı. Harington, projenin ilerlemediğini ve yaratıcı ekibin ilgi çekici bir hikaye bulmakta zorlandığını belirtti. Jon Snow'a odaklanan dizinin geliştirme sürecine geçtiğimiz yıldan bu yana HBO desteğiyle girdiği ancak şu anda rafa kaldırıldığı ifade edildi.
Warner Bros. Pictures, Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck/Joker rolünde yer aldığı Joker: Folie à Deux filminin ilk fragmanını yayınladı. Fragmanda, Joker'in hapsedilmesiyle devam eden hikayenin ipuçları veriliyor. Lady Gaga'nın da yer aldığı devam yapımında müzikal detaylar ön plana çıkacak. Joker: Folie à Deux, 4 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek.
YouTube, içerik üreticilerin kendi seçtikleri ürünlerden oluşan alışveriş koleksiyonları oluşturabilme ve satış yapabilme imkanı tanıyan yeni Alışveriş özelliklerini duyurdu. Ayrıca, içerik üreticilerin en son Alışveriş iş ortakları listesi, rekabetçi komisyon oranları ve promosyon kodları hakkında bilgi edinebilecekleri Affiliate Merkezi'ni başlattı. YouTube, Shopify, Spreadshop ve Spring ile olan entegrasyonlarına Fourthwall'ı da ekledi. Bu yeni özellikler, YouTube'un alışveriş ve e-ticaret alanında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenin 3'üncü setinin de kullanılmaya başlandığını belirterek, "2030 yılına kadar toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkacak." ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve bu alanda atılan adımların meyvelerinin alındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve 2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayısının 25'e ulaşacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.
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