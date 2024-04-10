A101'de Satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

A101'de Satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı

A101\'de Satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, elektronik ürünlerin yanı sıra motosiklet satışına da devam ediyor. A101, APEC APS2 Elektrikli Moped'i satışa sunacak. Mopedin özellikleri arasında kompakt tasarım, rahat sürüş imkanı, ultra sessiz yolculuk, uzun menzil sağlayan aküler ve enerji tasarrufunu artıran kontrol ünitesi bulunuyor. A101'in satacağı APEC APS2 Elektrikli Moped'in fiyatı ise 21.990 TL olarak belirlendi.

10.04.2024 13:09
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Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler ile dikkat çekse de motosiklet satmayı da ihmal etmiyorlar. Son olarak A101, APEC APS2 Elektrikli Moped satacak olmasıyla gündeme geldi. Peki bunun özellikleri neler? İşte A101 tarafından satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped fiyatı ve özellikleri…

A101 APEC APS2 Elektrikli Moped özellikleri ve fiyatı

A101, tüketicilerin talebi doğrultusunda her ay bir veya birden fazla kez motorlu bisiklet satıyor. Görünen o ki firma, ilgiden memnun olmuş ki bunu sürdürmeye devam ediyor. Son olaraksa APEC APS2 Elektrikli Moped satılacak.

A101'de Satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı

11 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satışa sunulacak APEC APS2 Elektrikli Moped, kompakt tasarım, rahat sürüş imkanı ve ultra sessiz yolculuk imkanı ile dikkat çekiyor. Uzun menzil sağlayan aküler ve enerji tasarrufunu artıran kontrol ünitesi ile 89 kilometre menzil sunan elektrikli bisikletin batarya kapasitesi 60V 20AH.

A101'den katlanabilir telefon hamlesi! İşte fiyatı ve özellikleri

Şarj süresi ise 7-8 saat olarak belirtilen elektrikli bisikletin azami hızı ise saatte 25 kilometre. Bu noktada motor gücünün 1000 W olduğunu da belirtmek gerekiyor. A101'in satacağı APEC APS2 Elektrikli Moped'in fiyatı ise 21 bin 990 TL olarak belirlendi.

APEC APS2 Elektrikli Moped özellikleri şu şekilde sıralandı;

Azami hız: 25 km/s

Motor gücü: 1000 W

Ağırlık: 80 kg (Batarya dahil)

Batarya kapasitesi: 60V 20AH

Şarj süresi: 7-8 saat

Menzil: 89 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)

LED ön ve arka far

Ön teleskopik süspansiyon

Arka helezon yaylı çift süspansiyon

Boyutlar:

Uzunluk: 1774 mm

Genişlik: 755 mm

Yükseklik: 1065 mm

Kompakt tasarım

Rahat sürüş imkanı

Yüksek kalite arka hub motor

Ultra sessiz yolculuk

Uzun menzil sağlayan aküler

Enerji tasarrufunu artıran aküler

Yüksek kontrastlı dijital gösterge

Geniş hacimli koltuk altı bagaj alanı

EURO 5 standardı

2 yıl garanti

11 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satılacak diğer ürünler ise şu şekilde sıralandı;

ÜrünFiyatıTOSHIBA 70UL4C63DT 70 inç Ultra HD 4K Smart LED TV25 bin 999 TLJVC JVC-LT-55VA3405T 55 inç Ultra HD Android TV14 bin 999 TLTOSHIBA 55QA4263DT 55 inç Ultra HD QLED Android TV17 bin 999 TLONVO 43OV6000F 43 inç Full HD Android 13 Smart LED TV6 bin 899 TLTOSHIBA 32W2163DT/2 32W2263DT 32 inç Uydu Alıcılı SMART LED TV6 bin 199 TLHiking A43 Cep Telefonu (6 GB RAM + 128 GB)4 bin 999 TL

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji A101'de Satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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