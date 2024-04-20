A101\'den ESCAMP 6500 Flat Tiny House: Fiyatı ve Özellikleri

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, son birkaç yıldır ilginç ve bir o kadar da dikkat çeken ürünler getiriyor. Buna göre neredeyse her hafta birçok akıllı telefon satan A101, şimdi ise ESCAMP 6500 Flat Tiny House getiriyor. Peki neler sunuyor? İşte A101 tarafından satılacak ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatı ve özellikleri…
A101 Escamp 6500 Flat Tiny House özellikleri ve fiyatı
A101, 25 Nisan tarihli yeni kataloğunu paylaştı. Bu katalogda özellikle ESCAMP 6500 Flat Tiny House dikkat çekti. Bilindiği gibi son yıllarda ev fiyatları ciddi şekilde artış gösterdi. Bu yükseliş, birçok kişiyi daha uygun fiyatlı konut çözümleri aramaya yönlendiriyor. Bu çözümler arasında ilk akla gelen karavanlar olsa da, Tiny House'lar da giderek popülerleşiyor. A101 tarafından satılacak Tiny House'un özellikleri ve fiyatı ise merak ediliyor.
A101 tarafından 25 Nisan itibariyle satılacak Escamp 6500 Flat Tiny House, 16 m² (1+1) yaşam alanına sahip. Dış ölçü olarak uzunluk 650 cm, yükseklik 250 cm ve derinlik ise 255 cm. Bununla birlikte 2+1 yetişkin konaklama kapasitesine imkan tanıyan Tiny House, SCHLEGL 1400 kilogram kapasiteli 2 adet torsiyon frenli dingile sahip.
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Kompozit sandviç panel dış cepheye sahip olan Tiny House, iç cephede AGT duvar paneli, çatıdaysa CTP Kompozit panel teknolojisine yer alıyor. Zemin kaplama ise 32. sınıf laminant parke. Bu zemin, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, yüzde 90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşuyor.
A101'in 25 Nisan itibariyle satışa sunacağı ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatı ise 399 bin 900 TL. Market zinciri, bunu geçtiğimiz aylarda da satmıştı ve o zamanki fiyatı da aynıydı. Bu bağlamda zam gelmediğini söyleyebiliriz.
A101 tarafından satılacak Escamp 6500 Flat Tiny House özellikleri şu şekilde sıralandı;
Dış Ölçü:
Uzunluk: ~650 cm
Derinlik: ~255 cm
Yükseklik: ~250 cm
İç Ölçü:
Uzunluk: ~636 cm
Derinlik: ~235 cm
Yükseklik: ~244 cm
Yaşam Alanı: 16 m² (1+1)
Konaklama Kapasitesi: 2+1 yetişkin
Dingil ve Kaplin Taşıma Kapasitesi: SCHLEGL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller
SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)
Kriko orta borulu ön teker 60 mm'lik
185 R14 C tip lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant
Ruhsat Özellikleri: O2 belgeli ve plakalı
Taşıyıcı Sistem Modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi (şasiler kutu profil karkastan oluşmaktadır)
Çatı: CTP kompozit panel teknolojisi
Dış Cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtımı için üretilmiş,
60 mm'lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı); JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama
İç Cephe: AGT Duvar Paneli; frezelenmiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtım
özelliklerinin yanı sıra EO, EPD, FSC sertifikalarına sahiptir.
AG Polimer paneller E0 düşük emisyon değerinde ve sıfır atık
politikası ile üretilmektedir
Zemin Kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır
Doğrama Sistemi: PVC cephe sistemi/ Isıcam O2 belgeli
Mutfak & Banyo Mobilya: Su ve neme dayanıklı Lam 1. sınıf vitrifiye ürünleri
Isıtma ve Soğutma Sistemi: 1 adet ani su ısıtıcı alt yapı tesisatı
Havalandırma Sistemi: Vasistas pencere
Elektrik Sistemi: NYM kablo
20 amper ve 32 amperden oluşan 24'lü sigorta kutusu ve kaçak akım rölesi
2 yıl garantili
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › A101'den ESCAMP 6500 Flat Tiny House: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika
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