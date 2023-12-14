A101, Motosikletten Oyuncu Ekipmanlarına Kadar Birçok Ürün Satacak

A101, Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olarak beklenmedik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son dönemde teknolojiye yoğunlaşan A101, şimdi ise motosikletten oyuncu ekipmanlarına kadar birçok ürün satacak.

14 Aralık'ta A101'de satılacak teknoloji ürünleri

A101 tarafından paylaşılan 14 Aralık kataloğuna baktığımızda en göze çarpan ürün APEC 125 CC Benzinli Motosiklet oluyor. 5,4 kW güç üretebilen bu motosiklet, sürekli değişken otomatik vites sistemi, elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi ve stabil kullanım sağlayan süspansiyonu ile dikkat çekiyor.

Motosikletin azami hızı 80 kilometre/saat iken, ağırlığı ise 90 kilogram. Bununla beraber 5,3 litre kapasiteli yakıt tankına sahip olan model, en fazla 150 kilogram taşıyabiliyor. APEC 125 CC Benzinli Motosiklet fiyatı ise 32 bin 990 TL. O halde merak edilen oyuncu ekipmanlarına bakalım.

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Oyuncu klavyesi arayanlar için Piranha 2350 Gaming Klavye, 279 TL'ye satılacak. Piranha 2175 Oyuncu Kulaklığı ve Piranha Gaming Mouse ise sırasıyla 299 TL ve 149 TL fiyata sahip olacak. Mouse Pad ise 59 TL fiyatla karşımıza çıkacak. Oyun dışında günlük kullanım için kulaklık arayanlar içinse Piranha Bluetooth Kulaklık satılacak. Bu modelin fiyatı ise 179 TL.

14 Aralık'ta A101 tarafından satılacak teknoloji ürünleri şu şekilde sıralandı;