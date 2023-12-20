Adana\'da Yeni Apple Mağazası Açıldı

Adana'nın yeni Apple adresi olan Gürgençler Apple Premium Mağazası, heyecan verici bir açılışla karşınızda. 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 11: 00'de Adana Optimum AVM'de açılan mağaza, birbirinden özel kampanyalara sahne oldu. 30.000 TL ucuza MacBook Pro aldık!

30.000 TL ucuza MacBook Pro aldık! – Bu nasıl indirim?

Açılışa özel olarak sunulan sınırlı sayıdaki ürünlerde muhteşem fiyatlar ve özel indirimler sunuldu. Mac, iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch ve diğer pek çok Apple ürünü, özel kampanyalarla bu açılışta oldukça ilgi gördü.