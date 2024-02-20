Adana Fen Lisesi Öğrencileri Singapur'da Yarışmaya Katılacak - Son Dakika
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Teknoloji

Adana Fen Lisesi Öğrencileri Singapur'da Yarışmaya Katılacak

Adana Fen Lisesi Öğrencileri Singapur\'da Yarışmaya Katılacak

Adana Fen Lisesi öğrencileri, deniz madenciliği ve mikrobiyoloji çalışmalarına katkı sunmak amacıyla tasarladıkları otonom su altı aracı 'ALESTA' ile Singapur'da düzenlenecek yarışmaya katılacak. Öğrenciler, yapay zeka ve kamera destekli pervanelerin yardımıyla hareket eden su altı aracı geliştirdi. Proje, daha önce katıldıkları yarışmalarda başarı elde etmiş ve Singapur AUV Challenge finale katılmaya hak kazanmıştır.

20.02.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Adana Fen Lisesi öğrencileri, deniz madenciliği ve mikrobiyoloji çalışmalarına katkı sunmak amacıyla tasarladıkları otonom su altı aracı "ALESTA" ile Singapur'da düzenlenecek yarışmaya katılacak.

Bilişim teknolojileri öğretmeni İsmail Akdaş'ın danışmanlığında 4 öğrenci, 2019'da insansız su altı sistemleri üzerine çalışma başlattı.

Yeni öğrencilerin katılımıyla 10 kişiye ulaşan ekip, yapay zeka ve kamera destekli pervanelerin yardımıyla kablosuz şekilde hareket ederek önceden belirlenen görevleri gerçekleştiren su altı aracı geliştirdi. Eni 35, boyu 45, yüksekliği de 35 santimetre olan ve iticilerle çalışan 8 kilogramlık araca, robot kollarla nesne taşıyabilme, yazılımla renkleri ayırt edebilme özelliği eklendi.

Ekibin, denizcilikte "hazır ve tetikte" anlamına gelen "ALESTA" adını verdiği proje, ASELSAN'ın TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlediği "İnsansız Su Altı Sistemleri" yarışmasında ikinci olmasının yanı sıra "En Özgün Yazılım" ödülünü kazandı, aynı yıl Bakü'de gerçekleştirilen "Steam Azerbaycan Festivali"nde de birinci oldu.

Projenin videosunu, otonom su altı araçlarının yarışacağı "Singapur AUV Challenge"ye gönderen öğrenciler, değerlendirme sonucu ön elemeyi geçti ve 5-8 Nisan'da düzenlenecek finale katılmaya hak kazandı.

"Gelecekte daha büyük araç tasarlamayı hedefliyoruz"

Öğretmen Akdaş, AA muhabirine, takımın kuruluşundan itibaren otonom su altı araçlarına yoğunlaştığını, projenin kamera sistemi sayesinde deniz madenciliği ve mikrobiyoloji çalışmalarına destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Singapur'daki yarışmada derece hedeflediklerini dile getiren Akdaş, "Öğrencilerimiz, Singapur'daki yarışmada geçmişteki başarıların üzerine uluslararası bir başarıyı daha eklemek istiyor. Orada lise ve üniversite gibi ayrım olmayacak." diye konuştu.

Akdaş, ALESTA'nın insan müdahalesi olmadan su altındaki görevleri yerine getirebildiğini ifade ederek, "Gelecekte daha büyük araç tasarlamayı hedefliyoruz." dedi.

Araçlar zorlu parkurda test edilecek

Öğrencilerin takım kaptanı Ömer Raif Özoğlu da yarışmada mücadele edecek 2 Türk ekibinden biri olduklarını vurguladı.

Organizasyonda zorlu bir parkurun kendilerini beklediğine dikkati çeken Özoğlu, şöyle devam etti:

"Yarışmada ilk önce kapıdan geçme görevini tamamlamamız bekleniyor. Sonrasında araçta bulunan golf topunu leğene koymamız, bir direğin üzerindeki golf topunu da düşürmemiz gerekiyor. Bunları bitirdikten sonra başlangıç noktasına dönerek görevi tamamlıyoruz."

Özoğlu, TEKNOFEST dereceleriyle kendilerini ispatladıklarını belirterek, "Lise öğrencilerinin böyle çalışmalar yapıp ödüller alabildiğini kanıtladık. Uluslararası yarışma olan Bakü'deki Steam Azerbaycan Festivali'nde birinci olduk. Şimdi de Singapur'da ilk sırayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Adana Fen Lisesi Öğrencileri Singapur'da Yarışmaya Katılacak - Son Dakika

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