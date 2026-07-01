Adana\'lı Öğrencilerin İHA\'sı TÜRKHAN, SUAS 2026 İçin Hazır

Adana'da üniversite öğrencileri, doğal afetlerde kullanılması için geliştirip test uçuşunu tamamladıkları "TÜRKHAN" adlı insansız hava aracı (İHA) ile ABD'de düzenlenecek "SUAS 2026" yarışmasında birincilik hedefliyor.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) kurulan KAAN Teknoloji Kulübü, doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına destek ve operasyonel faaliyetleri hızlandırmayı amaçlayan İHA tasarlamak için 2 yıl önce çalışmalara başladı.

Üzerindeki kamera sistemi sayesinde belirlenen alanda tarama ve haritalandırma yapabilen, otonom uçuş özelliğine de sahip aracın geliştirme sürecini tamamlayan kulüp, prototipin test uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi.

Adını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği "TÜRKHAN", Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca mayıs ayında Ankara'da düzenlenen TeknOcak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nde "Otonom Sistemler ve Yenilikçi Teknolojiler" kategorisinde de dereceye girdi.

Projede görev alan 11 öğrenci, gelişimini sürdürdükleri İHA ile 14-17 Eylül'de ABD'nin Oklahoma eyaletinde insansız hava sistemlerine yönelik düzenlenecek "SUAS 2026" yarışmasında da birinci olmayı hedefliyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığının da desteklediği öğrenciler, insansız hava aracını geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

"Otonom şekilde uçuş ve alanın taramasını yapabiliyor"

Takım lideri Ali Ölmez, AA muhabirine, aracı geliştirmek için çok çalıştıklarını söyledi.

TÜRKHAN'ın doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere geliştirildiğini vurgulayan Ölmez, şöyle konuştu:

"Üzerinde bulundurduğu kamerayla belirlediğimiz bir alanda arama kurtarma çalışması için tarama yapıyor. O alandaki insanları, çadırları, istediğimiz objeleri yapay zeka sistemleriyle tespit edebiliyor. Aynı zamanda o alanın bir haritalamasını çıkarıp daha sonraki çalışanlar için oradaki operasyonun hızlandırılmasını sağlıyor. Şu an otonom şekilde uçuş ve alanın taramasını yapabiliyor. Yapay zeka desteğiyle algılama, haritalama kısımlarını geliştiriyoruz."

Ölmez, TÜRKHAN'ın yük taşıması için de çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, bu özelliğin eklenmesiyle afet bölgesindeki insanların acil ihtiyaçlarının da karşılanabileceğini ifade etti.

SUAS yarışmasına geçen yıl da katıldıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını anlatan Ölmez, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Amerika'daki yarışmaya giderken Devlet Bey'in huzuruna çıktık. Orada dronumuza TÜRKHAN ismini Devlet Bey verdi. Katıldığımız SUAS 2025 yarışmasının ardından TÜRKHAN'ın üzerine çok şey ekledik, geliştirdik. Oradaki hatalarımızdan ders alıp değerlendirdik. Bu yıl yarışmada birinciliği hedefliyoruz. Aracı geliştirme sürecimiz bittikten sonra ülkemizdeki doğal afetlerde kullanmak için seri üretime geçirmeyi istiyoruz. Bu yönde arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmayı hedefliyoruz."

Ölmez, projenin gelişimindeki desteklerinden dolayı ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen'e teşekkür etti.

Ekip üyesi Berfin Karal da projenin aerodinamik hesaplama ve analiz kısmında görev aldığını belirtti.

Derslerde öğrendiklerini proje sayesinde uygulama fırsatı bulduğunu anlatan Karal, ekipte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencilerden Mehmet Kuyucu ise geliştirdikleri araçlarıyla SUAS yarışmasında birinci olmayı hedeflediklerini kaydetti.