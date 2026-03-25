Ajan Yapay Zeka Siber Güvenlik Tehditleri Oluşturuyor - Son Dakika
Ajan Yapay Zeka Siber Güvenlik Tehditleri Oluşturuyor

25.03.2026 11:22
Ajan yapay zekalar, müdahale olmadan bağımsız eylemler yaparak yeni veri güvenliği tehditleri yaratıyor.

Son dönemde kullanıcıların müdahalesine gerek kalmadan dijital dünyada eylemler gerçekleştiren ajan yapay zekalar, veri güvenliği ve siber güvenlik alanında yeni tehditlerin ortaya çıkmasına yol açıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yapay zeka teknolojileri, 2020'lerin başındaki içerik üretim odaklı "üretken" evresinden, 2026 yılı itibarıyla çevrelerini algılayan, karmaşık hedefler doğrultusunda plan yapan ve dijital dünyada bağımsız eylemler gerçekleştiren "ajan" evresine geçiş yaptı.

Ajan yapay zeka, artık yalnızca bir metin kutusunda yanıt veren pasif bir sistem değil, kullanıcının yerine fareyi hareket ettiren, dosya sistemlerini yöneten, finansal işlemleri gerçekleştiren ve yazılım hatalarını otonom olarak gideren bir dijital iş gücü haline geldi.

Yapay zeka edilgenlikten etken konuma geçiyor

Ajan yapay zekayı geleneksel üretken modellerden ayıran temel fark, edilgenlikten etkenliğe geçiş olarak öne çıkıyor. Üretken yapay zeka, bir istem (prompt) karşılığında örüntü tanıma yoluyla yeni içerik (metin, görüntü, kod) üretmeye odaklanırken ajan yapay zeka, kendisine verilen üst düzey bir hedefi gerçekleştirmek için asgari insan müdahalesiyle bağımsız kararlar alabilen bir sistem olarak ayrışıyor.

Ajan yapay zekalar böylece iş dünyasından eğlenceye kadar birçok sektörde kullanıcıların önemli yardımcılarından biri olma yolunda ilerliyor. Ajan yapay zekalar, tatil rezervasyonu gibi pek çok işlemde uçak bileti ve otel bulmaktan, kişinin takvimindeki uygunluğu denetlemeye kadar birçok alanda işlemler yapabiliyor.

Claude bilgisayarın kontrolünü ele alıyor

Dünyaca ünlü yapay zeka şirketi Anthropic'in yapay zekası Claude, ajan yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan güncellemesini kullanıcılarıyla paylaştı.

Şirket, yeni güncellemeyle ajan yapay zekalarda önemli bir adım attı. Kullanıcılar, yeni güncellemeyle Claude'un görevlerini yerine getirebilmesi için yapay zekaya bilgisayarı kullanma izni verebilecek.

Anthropic'in açıklamasına göre ajan yapay zeka, bilgisayarı tıpkı bir kullanıcı gibi kontrol edebilecek, fareyi hareket ettirebilecek, dosya açıp kapatabilecek ve sistem içinde gezinebilecek. Claude ayrıca bir konuda araştırma yapma, bunu raporlama ve raporu e-posta ile gönderme gibi çoklu görevleri de yerine getirebilecek.

OpenClaw: açık kaynaklı ve yerel ajan devrimi

Claude gibi OpenClaw da "sohbet botu" (chatbot) devrinden "otonom ajan" (AI Agent) devrine geçişi simgeleyen yapay zeka platformları arasında yer alıyor.

Kısa sürede yazılımcıların yoğun ilgi gösterdiği GitHub'da 200 binden fazla yıldız alan proje, yapay zekayı yalnızca soru sorulan bir ekran olmaktan çıkarıp kullanıcılar adına işlem yapan bir "dijital işçi" haline getiriyor.

Bulut tabanlı bir servis yerine yerel olarak çalışan bu sistemler, kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamasına imkan tanıyor.

Ajan yapay zeka kullanıcının şifresini sızdırdı

Ajan yapay zekaların etken bir konuma gelmesiyle birlikte daha önce görülmemiş siber riskler de gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar, bir ajanın bilgisayarı kontrol edebilmesinin riskler barındırdığına dikkati çekiyor. Bu kapsamda kötü niyetli talimatların dosya silme, para transferi veya veri sızıntısı gibi sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor.

Ajan yapay zekalar henüz yeni olmasına rağmen veri güvenliği konusunda yaşanan bazı olaylar da gündeme gelmeye başladı. Web tarayıcısı Brave'in güvenlik ekibi tarafından hazırlanan teknik rapora göre, saldırganların herkese açık bir Reddit gönderisine görünmez metinler gizlediği tespit edildi.

Perplexity tarafından geliştirilen Comet ajan yapay zekasının bu sayfayı analiz ettiği bir senaryoda, sistemin bu gizli talimatları görev olarak algılayarak kullanıcının tek kullanımlık şifresini (OTP) dış bir sunucuya ilettiği ortaya kondu.

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Ajan Yapay Zeka Siber Güvenlik Tehditleri Oluşturuyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Ajan Yapay Zeka Siber Güvenlik Tehditleri Oluşturuyor - Son Dakika
