AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, Şehrin Sorunlarına Çözüm Odaklı Yaklaşıyor

Sarıyer'in yaklaşan yerel seçimleri öncesinde adaylardan biri olan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, şehrin önemli sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. SDN Kurucusu Hakkı Alkan'ın röportajına konuk olan Coşkun, Sarıyer'in güncel meseleleri ve çözüm önerilerini anlattı.
Fiber internete belediye etkisi nasıl olacak?
Sarıyer'de fiber internet altyapısının ve hızlı internet erişiminin genişletilmesi öncelikli hedefler arasında. Teknoloji kampüsleri aracılığıyla girişimcilik ruhunu desteklemek ve yerel ekonomiyi canlandırmak için adımlar atılacak. Yeni Selçuk Bayraktar'lar yetiştirmeyi hedefleyen eğitim ve yatırım programlarıyla gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak amaçlanıyor.
Sarıyer'de yeni otopark alanlarının oluşturulması, trafik sorununu hafifletmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Toplu taşıma imkanlarının iyileştirilmesi ve elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması, çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesini sağlayacak. Sarıyer-Ayazağa-Çayırbaşı tünel projesinin tamamlanmasıyla trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hedefleniyor.
Deniz kirliliğini önlemek amacıyla arıtma tesisleri kurularak çevre koruma önlemleri alınacak. Turizmi geliştirirken doğal güzelliklerin korunmasına öncelik verilecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilecek.
Her mahalleye kütüphane ve gençlik merkezi kurulmasıyla gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelere erişimi kolaylaştırılacak. Atıl durumdaki Turban tesislerinin gençlik kampı olarak değerlendirilmesiyle gençlerin doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturulacak. Sarıyer'de su sporları festivali ve yarışmaları düzenlenerek gençlerin spor yapma ve rekabet etme fırsatları artırılacak.
Hüseyin Coşkun kimdir?
Coşkun, 1978 yılında Sarıyer'de doğmuş olup kökeni Sivas'ın Koyulhisar ilçesine dayanıyor. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım atmıştır. Ardından, 2009-2011 ve 2011-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Coşkun, 2009 yılından bu yana AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak Sarıyer'e hizmet vermektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Son Dakika › Teknoloji › AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, Şehrin Sorunlarına Çözüm Odaklı Yaklaşıyor - Son Dakika
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