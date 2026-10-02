AK Partili Büyükgümüş, Şanlıurfa TEKNOFEST'te nesilleri bir arada görünce mutlu oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, TEKNOFEST'lerde birkaç nesli bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivali ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Büyükgümüş, AA muhabirine, burada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

" Türkiye'nin yükselen kapasitesini gençlerle buluşturuyoruz"

Festival sayesinde Türkiye'nin yükselen kapasitesinin gençlerle buluştuğunu ifade eden Büyükgümüş, "Her TEKNOFEST'te ülkemizin, medeniyetimizin, geleceğiyle ilgili yüreğimizin genişlediği bir tablo görüyoruz. Bugün de TEKNOFEST için Şanlıurfa'dayız. Üreten, özgüvenli, geleceğe cesaret eden gençliğin festivalindeyiz." diye konuştu.

Alanda gençlerin yarışmalarını takip ettiğini dile getiren Büyükgümüş, "Savunma sanayisinden ileri teknoloji alanına kadar birçok başlıkta Türkiye'nin yükselen kapasitesini gençlerle buluşturuyoruz. Çünkü her başarı bir sonraki hedefin ilhamı, kaynağı oluyor. Kızılelma ruhuyla TEKNOFEST gençliğinin özgüvenli cesur tavrıyla Türkiye'nin geleceğini, büyük ve güçlü Türkiye istikametini inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

TEKNOFEST'e katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'lerde birkaç nesli bir arada görmek beni mutlu ediyor. Bir dede torunuyla, anne-baba evladıyla buraya geliyor. Nesilleri, farklı jenerasyonları ortak ufuk etrafında bir araya getirdiği için TEKNOFEST gençliği tam da milletimizin kalbinde ruhunda, büyük bir enerjiye sahip. Bunu artırmak geleceğe taşıyacağız."