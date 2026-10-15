Alaşehir 2. Bilim Şenliği\'nde 68 atölye ve robot köpek Logi öğrencilerle buluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Bilimin Işığında Güvenli Yarınlar" temasıyla düzenlenen 2. Alaşehir Bilim Şenliği başladı. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen şenlikte 68 farklı atölyede bilimsel ve teknolojik çalışmalar tanıtılırken, robot köpek Logi'nin gösterisi öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yürütücülüğünde düzenlenen şenliğin açılışı, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende halk oyunları gösterileri de sunuldu. Programa Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Manisa AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Dört gün sürecek şenlikte yapay zeka, robotik kodlama, dron teknolojileri, yenilenebilir enerji, çevre uygulamaları ve depreme dayanıklı yapı tasarımı gibi alanlarda hazırlanan çalışmalar öğrencilerle buluşturuldu. Şenlikte öğrencilerin bilimi yalnızca teorik olarak öğrenmeleri değil, uygulamalı çalışmalarla deneyimlemeleri de amaçlanıyor.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, ilçede bu yıl ikincisi düzenlenen bilim şenliğinde bilimin, teknolojinin ve geleceğe yönelik ortak heyecanın etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şenliğin afet farkındalığı ve iklim değişikliği olmak üzere iki ana tema üzerine kurgulandığını belirten Çetinkaya, öğrencilerin deprem gerçeği ve küresel çevre sorunları karşısında bilimsel yöntemlerle araştırma yapmalarını hedeflediklerini ifade etti. "Tahmin et, gözle, açıkla" yöntemiyle öğrencilerin deneyen, sorgulayan ve günlük yaşam sorunlarına bilimsel çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını kaydeden Çetinkaya, şenliğin hazırlanmasına katkı sunan kurumlara, proje yürütücüsü Alaşehir BİLSEM ekibine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ise bilgi ve teknoloji çağında bilimsel yöntemlerin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu belirten Öter, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıplarını hatırlattı. Depremlerde yaklaşık 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Öter, eski yapı stokunun yanı sıra yeni tekniklerle inşa edilmesine rağmen hatalı uygulamalar nedeniyle yıkılan binaların da bulunduğunu ifade etti. Afetler yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Öter, binaların daha sağlam yapılmasının önemine işaret etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de bilgiyi alan, yorumlayan, sorunları çözebilen ve deneyen bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını belirten Öter, bilim şenliğinin bu anlayışın güzel bir örneği olduğunu dile getirdi.

Robot Köpek Logi'nin hareketleri şaşırttı

Şenliğin en dikkat çekici etkinliklerinden biri robot köpek Logi'nin gösterisi oldu. Şenlik alanında Kaymakam Ercan Öter'i hareketleriyle karşılayan robot köpek, öğrenciler için de gösteri yaptı. Robotun ani hareketleri karşısında bazı öğrencilerin çığlık atarak geri çekilmesi renkli görüntüler oluşturdu. Şenlikte sağlık alanındaki çalışmalar da ilgi gördü. Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, stantlarını ziyaret eden öğrencilere ilk yardım uygulamalarını gösterdi. Uygulamalara katılan öğrencilerden Esat Yakut, kalp masajının önemine dikkat çekerek, "Kazada yaralanan bir hastaya kalp masajı yaparak hayata geri döndürdük" dedi.

Şenlik alanında ayrıca afet farkındalık eğitimleri, arama-kurtarma ekipmanları ve çeşitli bilimsel uygulamalar tanıtıldı. 14-17 Ekim tarihleri arasında Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda devam edecek bilim şenliğiyle öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.