Alpine A110 Türkiye\'de! Fiyatı ve Özellikleri

Renault Grubu çatısı altında olan Fransız premium ve spor otomobil markası Alpine artık Türkiye'de! Fransız otomobillerinin çokça sevildiği Türkiye pazarına giriş yapan marka Fransız Alplerinden esinlenen bir lansman düzenledi. Bursa Uludağ'da yapılan lansman ile birlikte marka Türkiye pazarına açıldı ve yeni modellerini tanıttı. İşte Alpine A110 fiyatı ve özellikleri…
Alpine A110 fiyatı ve teknik özellikleri!
MAİS A.Ş Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş markanın Türkiye macerasına başlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Alpine'in MAİS'in yeni markası olarak Türkiye'ye giriş yapmış olması oldukça gurur verici. Alpine, bildiğimiz otomobil yaklaşımlarından tamamen farklı olan, sportif ve estetik detayların bir arada bulunduğu, geçmiş ile geleceği birleştirerek günümüze adapte eden premium spor bir marka. OYAK'ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve desteği sayesinde Renault ve Dacia markalarının uzun zamandır Türkiye'deki temsilcisi olarak, Alpine markasını da MAİS bünyesine katmış olmak, pazar dinamiklerinde MAİS'i daha da güçlendirecek."
Devamında ise markanın Türkiye pazarında ilk satacağı model Alpine A110'a sahne bırakıldı. Yıllardır pistlerde adından sıkça söz ettiren Alpine, Türkiye pazarına 3 farklı model ile giriş yapıyor. A110 ailesi olarak adlandırılan modeller ise şöyle:
A110
A110 GT
A110 S
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Marka Türkiye'de A110 ailesi ile Alpine dinamiklerini kullanıcılarına sunacak. A110 ailesinin 3 ferdinde de 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman yer alıyor. Brembo disk frenlere sahip otomobiller ön ve arka çift salıncaklı süspansiyon sistemi ile performansa ve konfora dayalı sürüş deneyimi sunuyor.
Alpine A110'un tüm versiyonlarının gövdesi %96 alüminyum yapıda, %44 ön ve %56 arka ağırlık dağılımı olacak şekilde dizayn edildi. Böylece A110'a hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti kazandırıldı. A110, tüm bu özellikleri sayesinde 0'dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor.
Alpine A110 ailesinin fiyat listesi ise şu şekilde:
A110: 5 milyon 900 bin TL
A110 GT: 6 milyon 800 bin TL
A110 S: 7 milyon TL
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Son Dakika › Teknoloji › Alpine A110 Türkiye'de! Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika
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