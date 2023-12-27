Amazon Prime Video reklamlı aboneliği başlatıyor

Amazon, Prime Video için reklam dönemini resmen başlatıyor. Şirket, dijital yayın hizmetinde paylaşılan film ve dizilere reklam eklemeye başlayacağını duyurdu. Kullanıcılara gönderilen e-postada bu hareketi platformu güçlendirmek için aldıklarını ifade etti.

Amazon Prime Video reklamlı aboneliği devreye aldı

Amazon, ABD kullanıcıları için yaptığı açıklamada, 29 Ocak'tan itibaren Prime Video'nun reklamlı olacağını dile getirdi. Şirket, Prime üyelerine gönderdiği e-postada yeni kararının detaylarını paylaştı. Bu şekilde ilgi çekici içeriğe daha fazla yatırım yapabileceklerini söyledi.

Ancak şirket, TV kanallarına göre çok daha az ölçüde reklam olacağını ifade etti. Ayrıca Prime üyelerinin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını, aylık abonelik fiyatlarının değişmeden 14.99 dolar ( Türkiye'de 39 TL) olarak kalacağını belirtti.

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Ancak üyeler, Prime Video'da reklamsız deneyimi için ayda 2,99 dolar daha ödeme seçeneğine sahip olacak. Bu da Prime üyeliğinin aylık maliyetini ABD için 18 dolara yaklaşacağı analmına geliyor.

Prime Video reklam kararının henüz Türkiye'de uygulanmadığını belirtelim. Yani aylık 39 TL'ye Prime Video'yu reklamsız şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. Ancak ABD'de bu kararın alınması, önümüzdeki aylarda Türkiye'ye de gelebileceğinin göstergesi.

Bu hamle ile Amazon, reklamlı diğer yayın hizmetlerine katılıyor. Daha önce Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max ve Paramount+ gibi platformlar da ucuz abonelik katmanlarıyla reklam göstermeye başlamıştı. Ancak Amazon, reklam sayısının TV kanallarından daha az olacağına dair güvence verdi.

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