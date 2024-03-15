Amazon, satıcıların işlerini kolaylaştırmak için yapay zeka kullanıyor

Amazon, satıcılarının işlerini kolaylaştırmak ve hata yapma ihtimallerini azaltmak için bir süredir yapay zeka satış özelliği kullanıyor. Şirket şimdi, özellikle ürün sayfalarının hızlı ve kurallara uygun olarak tasarlanmasının önemli olduğu bir alanda yapay zeka'yı kullanmayı planlıyor.
Amazon'un yeni yapay zeka aracı, satıcılara tek tuşla otomatik ürün sayfaları oluşturuyor
Amazon, yapay zeka kullanımını artırarak satıcılarının işlerini kolaylaştırmayı ve hataları azaltmayı hedefliyor. Özellikle ürün sayfalarının düzenli ve kurallara uygun tasarımı için yapay zeka kullanmayı planlayan Amazon, ABD'de satıcılara yönelik yeni bir araç tanıttı.
Amazon, satıcıların sadece bir URL'yi (bağlantıyı) kopyalayıp yapıştırarak ürün sayfalarını oluşturmalarını sağlayacak bir yapay zeka özelliği sunuyor. Bu özellik, satıcıların kendi web sitelerinden bilgiler alarak Amazon için bir ürün sayfası oluşturmasına olanak tanıyor.
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Amaç satıcılara, bir ürünü başka bir web sitesinden Amazon'a taşıma süresini azaltmalarına yardımcı olmak. Amazon, bu yapay zeka aracının satıcıların zamanını ve çabasını azaltarak, bir ürünü başka bir web sitesinden Amazon'a daha hızlı ve etkili bir şekilde taşımalarını amaçlıyor.
Bu, özellikle birden fazla satış kanalına sahip satıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Amazon, yapay zeka aracını kullanırken, satıcıların eklenen URL'nin sahibi olmaları, telif hakkı sahibi ya da lisanslı olmaları gerektiğini vurguluyor.
Bu, hem hukuki sorumluluklarından kaçınmak hem de telif hakkı ihlalleri durumunda adımlar atmak için önemli. Bu özellik, şu anda ABD'de test aşamasında ve önümüzdeki haftalarda tüm ABD satıcıları için kullanıma sunulacak.
Türkiye ve diğer Avrupa pazarlarındaki kullanılabilirliği henüz net değil. Ancak yakında kesinlikle gelecektir. Amazon, son zamanlarda satıcıların fotoğraflar ve ürün listesi metinleri oluşturmak için kullanabilecekleri bir dizi KI aracı yayınladı.
Bunlar arasında, satın alıcıların sorularını yanıtlamak, benzer ürünler önermek ve ürünleri karşılaştırmak için tasarlanmış Rufus adında bir yapay zeka chatbotu da yer alıyor. Bu hizmetler, AWS üzerinden barındırılan KI modelleriyle geliştiriliyor.
Amazon'un bu yapay zeka aracı, satıcıların ürün sayfalarını daha verimli ve hızlı bir şekilde oluşturmalarına olanak tanıyarak e-ticaret dünyasında önemli bir yenilik getiriyor. Bu aracın, satıcıların iş akışlarına ve ürün tanıtım süreçlerine getireceği etkinlik ve kolaylık, e-ticaret sektöründe yeni bir dönemi başlatabilir.
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