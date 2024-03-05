Amazon, Suudi Arabistan\'da büyük bir yatırım planlıyor

Son dönemin en çok konuşulan şirketlerinden Amazon, Suudi Arabistan topraklarında büyük bir yatırım planlıyor. Buna göre şirket, ülkede bulut bilişim teknolojisi platformu Amazon Web Services (AWS) için tam 5.3 milyar dolarlık bir veri altyapısı kuracak.
Firmanın Orta Doğu'ya verdiği önemin bir göstergesi olarak tanımlanan dev yatırımın devamı da gelecek gibi görünüyor. Amazon yönetimi, bölgedeki diğer ülkelerde yapılacak çeşitli projeler için yoğun olarak çalışıyor. İşte tüm detaylar…
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Yetkililerin 2026 yılınının sonuna kadar biteceğini öngördüğü altyapı inşasının, aynı zamanda bölgeye büyük bir dinamizm katması bekleniyor. Özellikle bulut bilişim alanında son dönemde bir atılım yapan Amazon'un, daha birçok yerde veri altyapısı kuracağı konuşuluyor.
AWS'nin üst düzey yöneticilerinden Prasad Kalyanaraman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ortaya koydukları yeni nesil teknolojilerin akıllı depolamadan yapay zekaya kadar sayısız alanda verimliliği yükselteceğini iddia etti.
Ayrıca Kalyanaraman, yaptıkları yatırımın ülkedeki eğitim ve iş olanaklarını büyük ölçüde artıracağının da altını çizerken, Orta Doğu bölgesinde Yenilik Merkezi adını verdikleri özel yapılar kuracaklarını söyledi. Bu yapıların, son nesil teknolojileri barındırması bekleniyor. Suudi Arabistan'da kurulacak Amazon Akademi ile de, 30 binden fazla Suudi vatandaş ücretsiz olarak bulut bilişim eğitimi alacak.
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