Teknoloji

Bilgisayarınızdaki grafik performansı ile ilgili problemleri çözmenin etkili yollarına baktığımızda ilk sırada ekran kartı sıfırlama geliyor. Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlarda AMD ve Nvidia gibi farklı ekran kartları için mevcut olan bu sıfırlama yöntemleri, karşılaşılan görsel bozulmaları ve ekran titremeleri veya sistem donmaları gibi sorunları hızlı bir şekilde gidermeye yardımcı olabilir. Peki AMD ve Nvidia ekran kartı resetleme-sıfırlama nasıl yapılır? Ekran kartı nasıl resetlenir?

AMD ve Nvidia ekran kartı resetleme nasıl yapılır? Ekran kartı nasıl resetlenir?

Klavye kısayolu ile ekran kartı sıfırlama-resetleme

Windows işletim sisteminde ekran kartını sıfırlamanın en hızlı yolu klavye kısayollarını kullanmaktır. Bu işlem için Win + Ctrl + Shift + B tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Bu kısayol, ekran kartınızı yeniden başlatır ve ekranınız kısa bir süre için yanıp söner. Bu sıfırlama işlemi sırasında açık olan uygulamalarınızda herhangi bir kayıp yaşanmaz ve işleminizi kaldığınız yerden devam ettirebilirsiniz.

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Aygıt Yöneticisi ile ekran kartı sıfırlama-resetleme

Eğer klavye kısayolu işe yaramazsa Aygıt Yöneticisi üzerinden ekran kartı resetleme işlemini deneyebilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'ne erişmek için Başlat menüsüne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Ardından "Görüntü bağdaştırıcıları" altında yer alan ekran kartınıza sağ tıklayın ve "Özellikler"i açın. "Sürücü" sekmesine gidin, "Aygıtı devre dışı bırak" ve ardından "Aygıtı etkinleştir" seçeneklerini kullanarak ekran kartınızı sıfırlayın.

Nvidia ve AMD Kontrol Panelleri ile ekran kartı nasıl resetlenir?

Nvidia veya AMD ekran kartı sıfırlama işlemi için ilgili kontrol panellerini kullanabilirsiniz:

Nvidia için:

Masaüstüne sağ tıklayın,

Nvidia Kontrol Paneli'ni (Nvidia Denetim Masası) seçin,

3D Ayarlarının Yönetilmesi"ne gidin

Genel Ayarlar sekmesinde "Geri Yükle" düğmesine tıklayın

Değişikliklerin uygulanması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

AMD için:

Masaüstüne sağ tıklayın,

AMD Radeon Ayarları'nı seçin,

Sağ üst köşedeki dişli simgesine tıklayın,

Sistem sekmesinden "Sıfırlama Gerçekleştir" seçeneğine tıklayın

İşlemi tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

PowerShell ile ekran kartı sıfırlama-resetleme

Ekran kartınızı PowerShell aracılığıyla sıfırlamak için Başlat menüsünde "PowerShell" arayın, sağ tıklayarak "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini tıklayın ve aşağıdaki komutları sırasıyla girin:

pnputil/enum-devices/class Display komutu ile cihazınızın ekran kartı bilgilerini görüntüleyin.

Görüntülenen bilgiler içinden Instance ID'yi kopyalayın.

pnputil/restart-device [Instance ID] komutunu girerek ekran kartınızı yeniden başlatın.

"AMD ve Nvidia ekran kartı sıfırlama-resetleme nasıl yapılır?" rehberimizde sizler için ekran kartı nasıl resetlenir sorusuna yanıt verdik. Bu işlem sisteminizin grafik performansını iyileştirebilir ve yazılım hatalarından kaynaklanan sorunları giderebilir.