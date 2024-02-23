AMD, Zen 5 Serisinde Hangi Çipleri Kullanacak?

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AMD, yeni ürünlerinde kullanacağı çip modeli konusunda kararsızlık yaşamaya devam ediyor. 2024 yılının sonlarında doğru piyasaya sürülmesi beklenen Zen 5 serisinde, hangi çiplerin kullanılacağı tam olarak belli olmuş değil.

Bir önceki model olan Zen 4'te TSMC'nin 4 nanometrelik çip teknolojisi kullanılmıştı. Yeni serilerde ise yine bu çiplerin mi yoksa yeni nesil 3 nanometreliklerin mi kullanılacağı merak konusu olmuştu. Gelen ilk bilgilere göre, şirket piyasaya süreceği ürünlerde iki çipi de kullanacak. İşte tüm detaylar…

AMD, çip konusunda sınıfta mı kalacak?

Son dönemde iyi bir finansal başarı yakalayan ve üretim ağını daha da geliştireceği söylenen AMD, 2024'ü oldukça hareket geçirecek gibi görünüyor. TSMC'nin üretim merkeziyle sürekli bir koordinasyon içinde olan şirketin, Zen 5 serisini yılın üçüncü çeyreğinden itibaren üretime alacağı konuşuluyor.

Son iddialara göre, sadece Prometheus kod adlı düşük enerji tüketen Zen 5c işlemciler 3 nanometre çip kullanacak. Firmanın ana rakibi Intel'in de benzer bir plan içinde olduğunu söyleyenler mevcut. Ancak TSMC'nin AMD'nin bu yoğun çip talebini gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı ise tartışma konusu oldu.

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Bu nedenle, satış hacmini artırmayı hedefleyen şirketin stok sıkıntısı yaşayabileceğini iddia edenler bile var. Merakla beklenen Zen serisinin özellikle mobil ve masaüstü platformlarındaki yapay zeka olanaklarını büyük oranda artıracağı konuşuluyor. Henüz firma tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, tüm bu gelişmelerin günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını temenni ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce AMD'nin uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.