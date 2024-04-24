Amerika Birleşik Devletleri Senatosu TikTok Yasağını Onayladı

Teknoloji

Gelen son bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu TikTok yasağı için resmen onay verdi. Teknoloji gündemine bomba gibi düşen bu gelişme, sosyal medya sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. Amerikan Başkanı Joe Biden da onayladığı takdirde yasa tasarısı resmiyet kazanacak. Böylece Çinli ByteDance firması TikTok'taki hisselerini 9 ay içinde satmazsa platform ülkeden tamamen yasaklanmış olacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Amerika yönetiminin TikTok yasağı olay yarattı

Buna benzer bir tasarı daha önce de hükümetin gündemine gelmişti. Ancak o zaman Çin ile olan ilişkiler daha yumuşak bir halde ilerlemesi bu duruma engel oldu. Ancak Çinlilerle olan iplerin tekrardan gerilmesi Amerikan yönetiminde ani bir karar değişikliğine sebep oldu ve TikTok yasağı yeniden gündeme oturdu. Özellikle Cumhuriyetçi Parti temsilcilerinin şiddetle desteklediği yasa, platformun geleceği için oldukça negatif görünüyor.

Yaklaşık 170 milyon Amerikan vatandaşının aktif olarak kullandığı belirtilen TikTok'un, Amerikan ekonomisine yılda 24 milyar doları bulan bir katkı sağladığı da konuşulmuştu. Fakat birçok ajanlık faaliyetinde kullanıldığı iddia edilen uygulamaya, hiçbir şekilde taviz verilmeyecek gibi görünüyor. Alınan bu karar karşısında ByteDance yönetiminin ne kadar vereceği ise merakla bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

TikToker, otonom araçları böyle trolledi!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerikan hükümeti aldığı bu kararda haklı mı? Siz hiç TikTok uygulamasını kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.