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Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi Yapay Zeka İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi Yapay Zeka İş Birliği Protokolü İmzaladı

Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi, medya sektöründe yapay zekanın etkin kullanımını destekleyici projelerin geliştirilmesini içeren yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği kapsamında medya sektörüne yönelik projeler desteklenecek ve AA Kuluçka Merkezi projesi hayata geçirilecek.

Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi Yapay Zeka İş Birliği Protokolü İmzaladı
14.12.2023 - 03:13,
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ChatGPT gibi AI programlarının günden güne geliştiği ve hayatımızda yer aldığı bugünlerde yeni iş birlikleri de yapılıyor. Bu kapsamda Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. Yapay zeka teknolojilerini kapsayan yeni iş birliği ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

AA ve Bilişim Vadisi arasında Medya Teknolojileri İş Birliği Protokolü imzalandı!

Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi güçlerini birleştirerek "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumunu düzenledi. Turkcell'in ana sponsoru olduğu forumda medya ve yapay zeka başlıkları gündemdeydi. Önemli detayların yer aldığı panelin ardından AA ve Bilişim Vadisi yeni bir protokole imza attı.

Anadolu Ajansı ile Bilişim Vadisi arasında medya sektöründe dijital dönüşüm ve yapay zekanın etkin kullanımını destekleyici projelerin geliştirilmesini içeren "Medya Teknolojileri İş Birliği Protokolü" imzalandı https://t.co/42AEZ8hZ1N pic.twitter.com/YCDP93sRjA

— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 13, 2023

"Medya Teknolojileri İş Birliği Protokolü" olarak isimlendirilen bu yeni iş birliği birçok alanı kapsıyor. Medya sektöründe günden güne yer almaya başlayan yapay zeka konusu birinci sırada. İş birliği kapsamında medya sektörüne yönelik bu projeler etkin bir şekilde destek alacak.

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Bilişim Vadisi, AA Kuluçka Merkezi projesi kapsamında ise bu protokolün ilk projesi hayata geçecek. "Anadolu Ajansı Medya Teknolojileri Hackathonu" organizasyonunda Bilişim Vadisi bu protokol ile paydaş kurum sıfatıyla yer alacak. Protokolü AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen imzaladı.

Konuyla ilgili olaraksa AA Genel Müdürü Serdar Karagöz "Medyada yapay zeka etik kullanım rehberini oluşturmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Ardından sözü alan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise "AA ile imzaladığımız protokolle hackathon başvuruları bugün başlayacak" diyerek başvurular hakkında bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi Yapay Zeka İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Anadolu Ajansı ve Bilişim Vadisi Yapay Zeka İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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