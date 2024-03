Android 15 Geliştirici Ön İzlemi Yayınlandı

PlayStation Store'da Temel Seçimler İndirimleri Başladı

Sony PlayStation sahiplerinin oyun satın almak için kullandığı PlayStation Store, Temel Seçimler indirimleriyle yeniden karşımıza çıktı. Bu indirimlerle birlikte birçok sevilen oyun düşük fiyatla satın alınabilecek. İndirimler arasında EA SPORTS FC 24, Assassin's Creed Mirage, Prince of Persia The Last Crown, The Forest gibi oyunlar yer alıyor. Ayrıca Stray, Dead Island 2, Mortal Kombat, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins: Gold Edition, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: WWII-Gold Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Standard Edition, Call of Duty: Black Ops 4, Days Gone gibi oyunlar da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kampanya 28 Mart tarihine kadar devam edecek.