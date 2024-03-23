Google, dün yayınladığı Android 15 geliştirici önizleme 2 sürümüyle işletim sistemine yeni özellikler kazandırdı. Yapılan açıklamaya göre Android 15, mobil oyunlarda 60 fps sınırını aşabilecek. İşte detaylar…
Android 15, mobil oyunlarda 60 fps sınırını aşacak
Yayınlanan güncellemede oyunlar için varsayılan kare hızını devre dışı bırakan bir kod mevcut. Bu kod 60 fps sınırını devre dışı bırakarak en yüksek performansın kilidini açmaya olanak tanıyor.
Android, oyunları çoğunlukla 60 fps ile sınırlandırıyor ve geliştiricilerin cihaz bazında daha yüksek kare hızlarını etkinleştirmesi gerekiyor. Bu geçiş ile daha yüksek kare hızının kilidini açabileceksiniz.
Android 15 geliştirici ön izleme 2 yayınlandı!
Bahsedilen ayar, geliştirici seçeneklerinde bulunuyor. Cihazınızdaki geliştirici seçeneklerini aktif etmek için Ayarlar > Hakkında > Yazılım Bilgisi menüsünde yer alan Derleme Numarasına birkaç kez basmanız gerekiyor.
Geliştiricilerin oyunlarını daha yüksek kare hızlarında denemeleri ve test etmeleri için tasarlandı. Ancak bu özellik, geliştirici seçeneklerindeki diğer birçok ayar gibi son kullanıcının da erişimine açılacak.
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