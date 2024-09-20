ANKA III İlk Mühimmat Atışını Başarıyla Gerçekleştirdi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III yeni bir başarıya daha imza atarak ilk mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren ANKA III, test uçuşlarına devam ediyor.

ANKA III'e askeri amaçlı kullanımı kapsamında silah taşıma kabiliyeti kazandırılması amacıyla mühimmat montaj faaliyetleri başlatıldı. Kanat altına ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm kiti yerleştirildi.

ASELSAN tarafından üretilen Aselflir 500 Elektro Optik Kamera takılı olan ANKA III, mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş test faaliyetleri sonrasında bu kez atış faaliyeti için harekete geçti.

İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden ANKA III İnsansız Hava Aracı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı. Mürted Hava Üssü'nden 08.30'da kalkışını gerçekleştiren ANKA III, Acıkır Atış Sahasına ulaştı. Hedefe atışını gerçekleştiren ANKA III, atış testini başarıyla tamamladı.

Açıklamada yer verilen detaylara göre, turbofan motora ve yaklaşık yedi ton kalkış ağırlığına sahip ANKA III, test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin feet irtifada görev yapabilecek ve 0.7 mach sürate ulaşabilecek. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlarının yanı sıra taarruz amaçlarıyla da kullanılacak.

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA III sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.