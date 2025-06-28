Anne Sütünün Önemi Anlatıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliğinde, anne sütünün bilinmeyenlerini anlattı.

ÇOMÜ Bilim İletişimi Ofisince organize edilen bilimsel halk buluşması, Truva Atı'nın karşısında bulunan Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda yapıldı.

Karav, devlet bursuyla okumaya gittiği Amerika'da yürütülen milyon dolarlık proje ile anne sütü üzerine çalışmaya başladığını belirterek, edindiği bilgi birikimini genç araştırmacılarla paylaştığını anlattı.

Anne sütünün yalnızca bir besin değil, yaşam boyu sağlık için temel oluşturan biyolojik sistem olduğunu vurgulayan Karav, vajinal yolla dünyaya gelen bir bebeğin sağlıklı mikrobiyota sahip olduğunu söyledi.

Karav, şunları kaydetti:

"Burada kırılmaması gereken zincirlerden bir tanesi normal doğum. Bebek için son derece kritik olan vajinal doğumla dünyaya geliyor ve işin en önemli kısmı anne sütüyle devreye giriyor. Anne sütü ne yapıyor? O ilk bulaştan sonra sağlıklı mikroorganizmaların hayatta kalmalarına olanak sağlayacak bileşikleri içeriyor. Bunları biz teknik olarak oligosakkaritler diyoruz. Bu bileşikler sadece anne sütünde var, o sağlıklı mikrobiyotayı oluşturmak için."

Anne sütüyle beslenen bir bireyin, hayatı boyunca son derece sağlıklı olacağını ifade eden Karav, "Örneğin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, özellikle sezaryen ya da anne sütünün erken kesilmesi gibi durumlarda da bu mikrobiyota oluşamadığı için intoleranslar, alerjiler son derece yaygın bir şekilde toplumlarda görülmeye başlıyor. Hep dikkat etmişizdir. Örneğin, gelişmişlik seviyesi arttıkça sağlık sorunları da artıyor. Bu kesinlikle anne sütüyle bebek arasındaki ilişkiyle alakalı." diye konuştu.

-"En az 6 ay ile 1 yıl arasında kesinlikle anne sütü"

Anne sütü haricindeki diğer sütlerin tüketiminin bebeklerdeki risklerinden bahseden Karav, konunun hassasiyetine dikkati çekti.

Karav, süt ürünlerinin farklı tüketilme zamanları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İlk doğduğunda, en az 6 ay ile 1 yıl arasında kesinlikle anne sütü. Burada bir tartışma bile söz konusu değil. Bebeğin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacı sağlanamayana kadar anne sütü kullanılmalı. Bebek için tasarlanmış bir besinden bahsediyoruz. Yaş ilerledikçe devreye formül sütler, bebek mamaları giriyor ve bizim hayatta kalabilmemiz için çocukların gelişebilmesi için bir protein kaynağına ihtiyacımız var. Biz bu protein kaynağını bir yerden almak zorundayız. O nedenle de inek, keçi gibi diğer süt türleri, en iyi alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki şu an toplumlarda büyük bir süt karşıtlığı olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki bunun bir alternatifi söz konusu olmadığı için biz her zaman öncelikle anne sütünü kesinlikle maksimum seviyede, daha sonra diğer süt türlerini öneriyoruz diyebiliriz."

Karav, soru-cevap bölümü ile katılımcıların merak ettikleri konuları da yanıtladı.

Öte yandan etkinlikte, ÇOMÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Biga Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Uygulama Birimi tarafından üretilen yöresel peynir çeşitleri de ikram edildi.