Apple, 12.9 inçlik yeni iPad Air modellerini göndermeye başladı

Teknoloji

Uzun zamandır kullanıcılar Apple tarafından yeni bir ürün tanıtılmasını bekliyor. Ortaya çıkan iddialara göre Apple, yakın zamanda yeni iPad Air serisini satışa çıkarak. Şimdiki haberlere göre de Apple, henüz ürünü tanıtmamışken 12.9 inçlik yeni iPad Air modellerini Amerika Birleşik Devletleri ve bazı büyük pazarlara göndermeye başladı. İşte yeni iPad Air hakkında detaylar…

Yeni iPad Air birkaç gün içerisinde duyurulabilir

Güvenilir kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialara göre 12.9 inçlik iPad Air modelleri Çin'deki üretim merkezlerinden denizaşırı ülkelere teslim edilmeye başlandı. Sızdırılan bilgilere göre 2024 iPad Air, 10.9 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki seçenekle satışa sunulacak ve tanıtım için her şey hazır.

Ortaya çıkan son raporlara göre de Apple, yeni iPad modellerini 26 Mart Salı günü duyurmayı planlıyor. Ayrıca, önceki iddialarda da iPad Air ve iPad Pro modellerinin mart sonu veya nisan ortasında tanıtılması bekleniyordu. Yani son iddialarla birlikte Apple'ın yeni tabletleri yakın zamanda tanıtacağını anlayabiliyoruz.

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Şimdi gelin beraber 6. nesil iPad Air özelliklerine bakalım. Birkaç gün içinde satışa sunulması beklenen iPad Air, büyük olasılıkla M2 işlemciden gücünü alacak. Ayrıca yeni tablet, yeniden tasarlanmış arka kamera ve Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E gibi geliştirmelerle tanıtılacak. Yeni serinin en önemli özelliği ise iPad Air ilk defa iki boyut seçeneğiyle tanıtılacak.

Seçeneklerden biri önceki iki nesilde de aynı olan 10.9 inç versiyonuyken, yeni seçenek iPad Pro'dan esinlenilmiş olan 12.9 inçlik model olması bekleniyor. Bu da tablet serisini Apple Watch, iPad Pro, MacBook Air, ve MacBook Pro serileri gibi çoklu seçenek ile gelmesini sağlayacak.

Peki ya siz 10.9 ve 12.9 inç iPad Air modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.