Son yıllarda teknoloji şirketlerinin farklı alanlara giriş yapmaya çalıştığını görüyoruz. Örneğin Android cephesinden Xiaomi, otomobil pazarına adım attı. Öte yandan teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen Apple da boş durmadı ve bu sektöre girmeye çalıştı. Ancak şirket, beklenen başarıyı elde edemedi. Son gelişmeler ise Apple'ın bu başarısızlığın sonucunda yüzlerce çalışanını işten çıkardığını gözler önüne serdi. İşte iddianın detayları…
Apple, 600'den fazla çalışanının işine son verdi
Geçtiğimiz haftalarda çıkan iddialarda Apple'ın Project Titan olarak adlandırılan elektrikli otomobil ve akıllı saatler için yeni nesil ekran teknolojisini rafa kaldırdığı söyleniyordu. Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz saatlerde şirketin bu projelerde görev alan 600'den fazla çalışanını işten çıkardığı öne sürüldü.
Kaynağa göre bu sayı daha da fazla olabilirdi. Zira özellikle Project Titan çalışmalarında yer alan, tam olarak kaç kişi olduğu bilinmeyen birçok çalışanın, projenin iptali sonrasında Apple'ın yapay zeka bölümüne geçirildiğine dair iddialar var. Bilindiği üzere teknoloji devi, son dönemlerde yapay zeka alanına ciddi yatırımlar yapıyor.
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Bazı büyük şirketler, işlerine son verdiği çalışanlara yönelik olarak birkaç ay süresince sağlık sigortası gibi destekler sunuyor. Apple tarafının bu konuda herhangi bir destek sağlayıp sağlamadığına dair bir bilgi mevcut değil. Önümüzdeki günlerde yeni detaylar ortaya çıkabilir.
Apple, yüzlerce kişiyi işten çıkarmasıyla birlikte yeniden yapılanmaya gidiyor. Eylül ayında çıkan bir rapora göre teknoloji devinin şu anda 160 binden fazla çalışanı bulunuyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, 600'den fazla çalışanını işten çıkardı - Son Dakika
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Sizin düşünceleriniz neler ?