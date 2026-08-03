Apple'a Rusya'dan rekabet soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Apple'a Rusya'dan rekabet soruşturması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Apple'ı yerli uygulama kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturuyor.

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), yerli arama motorlarına ve uygulamalara yönelik kısıtlamaları ortadan kaldırmadığı gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketi Apple hakkında soruşturma başlattı.

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Apple'ın temmuz başında şirkete gönderilen uyarıda yer alan yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediği belirtildi.

Apple'ın, iOS işletim sistemini kullanan iPhone ve iPad'lere Rusya'nın ulusal mesajlaşma uygulaması MAX ile yerli uygulama mağazasının ön yüklü olarak sunulmasına imkan sağlamadığı, bu nedenle şirket hakkında rekabet soruşturması açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma sonucunda şirketin rekabet kanununu ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde Apple'a para cezası uygulanacağı belirtildi.

FAS, temmuz başında Apple'a Rus arama motorlarına ve uygulamalara yönelik ayrımcı uygulamaların sona erdirilmesi için 15 Temmuz'a kadar süre vermiş, taleplerin yerine getirilmemesi halinde şirket hakkında soruşturma açılacağını ve 4 milyar rubleye (yaklaşık 50 milyon dolar) kadar para cezası uygulanabileceğini bildirmişti.

Rusya'da satılan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda, Rusya'da veya Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde geliştirilen bir arama motorunun varsayılan seçenek olarak sunulması gerekiyor.

Apple, haziranda MAX ile Rus teknoloji şirketi VK'ye ait VKontakte, Odnoklassniki, VK Video, VK Music, VK Messenger, Mail, Dzen ve Skillbox dahil çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Apple, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'a Rusya'dan rekabet soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3’e kadar uyumadım Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3'e kadar uyumadım
İran, Umman ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı

19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de Toprak Kayması: Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması
Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması
18:29
Gençlerbirliği’ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 19:10:49. #7.12#
SON DAKİKA: Apple'a Rusya'dan rekabet soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.