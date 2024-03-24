Apple bazen hayat kurtaran son zamanlarda ise başına dert açan AirTag takip cihazına 2.0.73 güncellemesini yolladı. Ancak AirTag güncelleme formatında yapılan bir tarih hatası güncellemenin tüm dünyaya aynı anda gönderilmesine neden oldu.
Apple AirTag güncellemesi 2.0.73 ile 2000 yıllık tarih hatası yaptı
Teknoloji devi ekosistemde yer alan tüm cihazlara güncelleme gönderirken bunu partilere bölüp göndermeyi tercih ediyor. Burada amaç ise Apple sunucularına fazla yük binmemesi. Ancak son yapılan AirTag güncellemesi tarih hatası nedeniyle tüm dünyaya aynı anda gitti.
Bir yazılımcı keşfettiği bu hatayı X platformunda açıkladı. Buna göre Apple normalde güncellemeleri ay/gün/2024 şeklinde bir formatta dağıtıyor. Ancak son AirTag güncellemesi ay/gün/24 şeklinde bir formatta dağıttı.
AirTag 2.0.73 güncellemesi ile yaşanan tarih hatsı durumunu ortaya çıkaran iSoftware Updates X hesabına göre bu durum Apple sunucularının güncellemenin tam 2000 yıl önce gönderilmesi gerektiği gibi bir kafa karışıklığı yaratmışa benziyor.
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Bu anlamda Apple, tüm dünyada yer alan AirTag takip cihazlarına aynı anda 2.0.73 güncellemesi yolladı. Güncellemede yapılan bu hatanın küçük boyutlu bir cihaz ve güncellemede yaşanması ise sunucuların bu durumdan etkilenmesini engellemiş görünüyor.
Apple AirTag takip cihazınız varsa güncellemek için biraz uğraşmanız gerekiyor. iPhone'unuzda Bul uygulamanızı açın ve sırayla>Öğeler sekmesi>Listeden AirTag'inizi seçin ve cihazın adına dokunun. Güncelleme sistemde yer alıyorsa tek yapmanız gereken AirTag takip cihazını iPhone'a yaklaştırmak.
AirTag 2.0.73 güncellemesi ise dört gün önce karşımıza çıktı. Şu an için güncellemenin nasıl bir değişim yarattığı henüz ortaya çıkmadı. Ancak güncellemenin bir tür hata güncellemesi olma ihtimali yüksek.
Apple AirTag takip cihazı, sadece iPhone cihazlarla uyumlu çalışıyor olsa da rakiplerine göre en çok tercih edilen cihaz oldu. Ancak son zamanlarda Apple'ın başı AirTag suçlamaları ile dertte. Buna göre suçluların da kurbanlarını AirTag ile avladığı ortaya çıktı. Apple dava açılmasını engellemeye çalışsa da şu anda bu sebeple açılan bir dava ile başı dertte.
Hiç Apple AirTag benzeri bir takip cihazı kullandınız mı? Sizce gerçekten de bu tür cihazlar işe yarıyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Apple AirTag Güncellemesi 2.0.73 ile 2000 Yıllık Tarih Hatası Yaptı - Son Dakika
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