Apple AirTag ile Çalınan BMW Kurtarıldı

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ABD'de yaşanan bir olaya göre, bir araç sahibi çalınan BMW'sini Apple AirTag ile kurtarmayı başardı. Kaliforniya'daki hırsızlık olayında, polislerin desteği olmadan BMW'nin yerini teşhis etti. AirTag sahibi, hırsızlarla yüzleşerek aracını buldu.

AirTag ile BMW nasıl kurtarıldı?

Philip Obando isimli bir şahıs, geçtiğimiz günlerde BMW'sinin evinin önünden çalındığını fark etti. Ancak Obando, hırsızlık yaşanabileceğini düşünerek araca bir AirTag saklamıştı. Apple'ın Find My uygulamasını kullanan Obando, hırsızın BMW ile gittiği yeri tespit edebildi.

Hatta araç içi kameradan suçlunun sigara içtiğini, uyuduğunu ve hatta arabayı yıkadığını bile görüntüledi. Bu da hem hırsızın kimliğini deşifre etti hem de aracın nerede olduğunu bulmayı kolaylaştırdı. Yerel polisten habersiz şekilde aracın konumuna giden kullanıcı, arabanın kornasını uzaktan çalıştırarak hırsızı korkuttu.

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Obando arabasını kazasız belasız kurtarmış olsa da, uzmanlar suçlularla yüzleşmenin son derece tehlikeli olabileceğini ifade etti. Bu da hırsızlık olaylarının polislere bırakılması gerektiği anlamına geliyor. Hırsız ayrıca farkında olmadan araçta bıraktığı cüzdan gibi eşyalar ile polisin izini sürmesine yardımcı oldu.

AirTag daha önce birçok kez hırsızlık tespitinde kullanıldı. AirTag kullanıcısı ürünü Kayıp Modu'na almadığı sürece sahibini bulmak oldukça zor. Bu da hırsızların işini zorlaştırıyor.

Apple, 2021 yılında değerli eşyaların kaybolmasını önlemek için AirTag ürünlerini tanıttı. Fakat bu ürünler, aynı zamanda çocuklar, evcil hayvanlar ya da ikili birliktelikler için de kullanılmaya başlandı.

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