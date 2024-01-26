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Apple, Avrupa Birliği'nde App Store Dışında Uygulama Mağazalarına İzin Vermek Zorunda Kalacak - Son Dakika
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BBC

Apple, Avrupa Birliği'nde App Store Dışında Uygulama Mağazalarına İzin Vermek Zorunda Kalacak

Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Apple, AB'de satacağı cihazlarda App Store dışında da uygulama mağazaları yüklenebilmesine izin vermek zorunda kalacak. Şu anda iPhone ve iPad kullanıcıları cihazlarına yalnızca App Store'dan uygulama yükleyebiliyor. Apple bunun kullanıcıların güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu savunuyordu. Ancak bu durum, uygulama geliştiricilerini App Store'u kullanmak ve Apple'a yüzde 30'lara varan komisyonlar ödemek zorunda bıraktığı için eleştirilere yol açıyordu. Yeni yasayla birlikte Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar, Fortnite gibi popüler oyunları başka bir uygulama mağazasından indirebilecekler. Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar yasası, büyük şirketlerin tekel oluşturmasını önlemeyi ve daha adil bir piyasa oluşturmayı hedefliyor.

Apple, Avrupa Birliği\'nde App Store Dışında Uygulama Mağazalarına İzin Vermek Zorunda Kalacak
26.01.2024 - 06:44,
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Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Apple, Mart ayından itibaren AB’de satacağı cihazlarında App Store dışında da uygulama mağazaları yüklenebilmesine izin vermek zorunda kalacak.

Şu anda iPhone ve iPad kullanıcıları cihazlarına yalnızca App Store’dan uygulama yükleyebiliyor.

Apple bunun kullanıcıların güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu savunuyordu.

Öte yandan bu durum uygulama geliştiricilerini App Store’u kullanmak ve Apple’a yüzde 30’lara varan komisyonlar ödemek zorunda bıraktığı için bir tekel oluşturma eleştirilerine de yol açıyordu.

Apple’ın belirlediği standartlara uymayan veya yüksek komisyon ödemek istemeyen geliştiricilerin iOS kullanan cihazlara hizmet verebilmesi için başka hiçbir yol bulunmuyordu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması nedeniyle bu karar burada geçerli olmayacak. Fakat İngiltere de AB’ninkine benzer bir Dijital Pazarlar Yasası hazırlıyor.

Dünyanın en popüler oyunlarından Fortnite’ın geliştiricisi Epic, Apple’la yaşadığı anlaşmazlığın ardından oyunu 2020’de App Store’dan çekmek zorunda kalmıştı.

Yeni yasayla birlikte Avrupa Birliği’ndeki Fortnite’ı başka bir uygulama mağazasından indirmek teoride mümkün olacak.

Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar yasası, büyük şirketlerin arama motorları veya uygulama mağazaları gibi hizmetlerde tekel oluşturmasını önlemeyi ve böylece daha adil bir piyasa oluşturmayı hedefliyor.

Aynı yasa uyarınca AB’de yeni Apple cihazı alanlar, cihazlarını ilk açtıklarında Safari’yi kullanmak zorunda kalmayacak ve bir ekrandan tercih ettikleri tarayıcıyı seçebilecek.

Yeni düzen hakkında bir açıklama yapan Apple, alternatif mağazalar için yüksek standartlar belirlemesine rağmen bu adımın, kullanıcıların zararlı yazılımlara veya dolandırıcılığa maruz kalma ihtimalini artırdığını belirtti.

Rakiplerine göre daha pahalı telefonlar satan Apple, cihazlarının diğerlerinden daha güvenli olduğunu belirtiyor.

Android telefonlarda farklı mağazaları kullanmak mümkün. Fakat bunun bir sonucu olarak zararlı yazılımlar Android cihazlarda daha yaygın.

Kaynak: BBC
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Avrupa Birliği, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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