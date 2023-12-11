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Apple, Beeper Mini Uygulamasını Engelledi - Son Dakika
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Apple, Beeper Mini Uygulamasını Engelledi

Beeper Mini adlı uygulama, Android telefonlara iMessage desteği getirdi ancak Apple, uygulamanın kullandığı teknikleri tespit ederek çalışmasını durdurdu.

Apple, Beeper Mini Uygulamasını Engelledi
11.12.2023 - 23:13,
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Birkaç gün önce tanıtılan Beeper Mini adlı uygulama Android telefonlara iMessage desteği getirdi. Durumdan rahatsız olan Apple, Beeper Mini uygulamasının kullandığı teknikleri tespit etti ve uygulamanın çalışmasını durduracak önlemler aldı.

Beeper Mini artık çalışmıyor!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Beeper Mini, aylık 1.99$ ücret karşılığında Android kullanıcıların iMessage kullanmasını sağlıyordu. Durumdan rahatsız olan Apple, güvenlik ve gizlilik açısından önemli riskler oluşturduğunu söylediği uygulamanın kullandığı teknikleri tespit etti ve uygulamayı engelledi.

Apple, Beeper Mini Uygulamasını Engelledi

Hafta sonu Reddit'teki birçok kişi, uygulamanın artık çalışmadığını belirttiler. Uygulamaya giren kullanıcılar şu hata mesajıyla karşılaştıklarını söyledi: "Sunucuda arama başarısız oldu: arama isteği zaman aşımına uğradı.". Biz de uygulamaya girdiğimizde aynı mesajla karşılaştık.

iOS 17 ile gelecek olan yeni iMessage özellikleri!

Beeper'dan bir şirket temsilcisi Reddit'te şu mesajı yazdı:

"Beeper Mini tarafında bir kesintiyle uğraşıyoruz. Bunun farkındayız ve şimdiden düzeltmeye çalışıyoruz."

Apple Android'de iMessage istemiyor!

Apple bu uygulamayla ilgili tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Apple Kıdemli Halkla İlişkiler Müdürü Nadine Haija yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Apple olarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sektör lideri gizlilik ve güvenlik teknolojileriyle geliştiriyoruz. iMessage'a erişim sağlamak için sahte kimlik bilgilerinden yararlanan teknikleri engelleyerek, kullanıcılarımızı korumak için adımlar attık."

Apple'ın attığı bu adım sonrasında farklı görüşler ortaya atıldı. Bir taraf Apple'ı desteklerken, bu durumu eleştirenler de oldu. Konu hakkında ABD senatörü Elizabeth Warren, X'te Apple'a seslendi ve şunları söyledi:

"Büyük teknoloji yöneticileri, rakiplerini ezerek karlarını koruyor."

Konu hakkında sizlerin düşüncesi nedir? Bizimle yorum kısmından düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Apple, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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