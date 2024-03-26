Bir süredir Apple ile Google arasında görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Ortaya atılan iddialara göre Apple, Gemini AI platformunu gelecek iOS güncellemelerinde yayınlamaya hazırlanırken, aynı durum Çin için geçerli olmayacak gibi duruyor.
Çin tarafından Google şirketine getirilen kısıtlamalardan dolayı Google servisleri kullanılamıyor ve bundan dolayı Apple başka çare bulmak zorunda. Peki Apple hangi yapay zekayı kullanacak? İşte detaylar…
Apple, Çin'de iOS 18'i Baidu AI ile tanıtmaya hazırlanıyor
Bilindiği üzere Çin hükümeti, yerel platformları kullanarak diğer ülkelerin uygulamalarını yasaklıyor. Şimdi aynı uygulamayı Apple ve Google arasındaki Gemini AI için de yapacak ve Apple'ı Çin'in yapay zekasını kullanmaya zorlayacak gibi duruyor. Apple'ın en yeni cihazları, Çin pazarında Google Gemini AI alternatifi Baidu AI ile piyasaya sürülecek.
Yeni gelecek özelliğin sonbaharda tanıtılacak olan iOS 18 ile tanıtılması bekleniyor. Ayrıca daha önceki raporlar da Apple'ın Alibaba ve ismi verilmeyen bir diğer Çin şirketi ile geniş dil modellerini (LLM) kapsayan bir görüşme yaptığını ortaya çıkarmıştı.
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Yapılan görüşmelerin sonucunda Baidu'nun Ernie Bot'u gelişmiş özellikleri sayesinde Apple tarafından olumlu karşılandı ve büyük ihtimalle Çin pazarı için tanıtılacak işletim sistemi güncellemesi, Baidu AI ve Ernie Bot yapay zeka özellikleri ile donatılacak.
Analistlere göre Apple'ın bu davranışı marka değerini Çin'e özel olarak arttıracak ve büyük bir reklam olarak kullanılabilecek. Baidu CEO'u Robin Li'nin yaptığı açıklamalara göre şirketin yapay zeka uygulamaları bu yıl da büyük gelir sağlayacak ve Apple ile işbirliği sayesinde Baidu daha da kapsamlı bir şirket haline gelecek.
Siz Apple ve Baidu AI hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Baidu AI, Gemini AI rakibi olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, Çin'de iOS 18'i Baidu AI ile tanıtmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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