Apple, eski iPhone modellerini yavaşlatma nedeniyle Kanada\'da para cezası aldı

Apple, eski iPhone modellerini yavaşlatma uygulaması nedeniyle yeni bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Kanada'da açılan davayı kabul eden şirket, bu kapsamda 10,6 milyon dolar ödeme yapacak. Bu da kullanıcıların 150 dolara kadar ödeme alacağını gösteriyor.
Apple, eskiyen iPhone modelleri için para cezası ödeyecek
Kanada'da görülen dava, Apple'ın kullanıcıları yeni iPhone'lar satın almaya zorlamak için iOS güncellemeleriyle uyguladığı performans sorunlarını ele alıyor. Bu kapsamda şirketin iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerinde kasıtlı yavaşlatmalar yaptığı ortaya çıktı.
Apple, eskiyen bataryaların daha az güç sağlamasından kaynaklanan kapanmaları önlemek için telefonları yavaşlattığını iddia etti. Ancak birçok kullanıcı ise bu değişiklik konusunda daha şeffaf olması gerektiğini düşünüyor.
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Yargıçlar bu savunmayı haksız bularak Apple'a ceza kesti. Şirketin eylemlerinin tüketicileri aldattığını ve telefonların ikinci el satış değerini düşürdüğünü savundu. Uzlaşma kapsamında ise Kanada'daki iPhone sahiplerine ödeme yapılacağı bildirildi.
Kullanıcıların hak talebine bağlı olarak 17.50 ila 150 dolar arasında tazminat ödenecek. Ödeme almak isteyen kullanıcıların iPhone seri numarasını önümüzdeki günlerde açılacak bir forma girmeleri gerekecek. Bu kapsamda Kanadalı iPhone sahipleri tazminat alabilecek.
Bu, Apple'ın geçen yıl aynı performans sorunları nedeniyle ABD'de kabul ettiği 500 milyon dolarlık anlaşmanın hemen arkasından geldi. Bakalım ülkemizde de Apple'a benzer bir ceza kesilecek mi, zamanla göreceğiz.
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