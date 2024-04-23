Apple, FIFA ile büyük bir anlaşma yapacak - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, FIFA ile büyük bir anlaşma yapacak

Apple, FIFA ile büyük bir anlaşma yapacak

Son sızıntılar, Apple yönetiminin FIFA ile uzun dönemli bir anlaşma imzalamak üzere olduğunu gösteriyor. Apple TV+ kullanıcıları, önümüzdeki dönemde birçok FIFA organizasyonunu izleyebilecek. Anlaşmanın resmi olarak duyurulması bekleniyor.

23.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:14
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Ortaya çıkan son sızıntılar, Apple yönetiminin FIFA ile uzun dönemli bir anlaşma imzalamak üzere olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yaz Amerika'da yapılacak olan bir turnuvanın yayın haklarını kapsayacak olan iş birliğinin, oldukça yakın bir zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

1 milyar dolar civarında bir bütçeye mal olacağı söylenen anlaşma sonucunda, Apple TV+ kullanıcıları önümüzdeki dönemde birçok FIFA organizasyonunu dilediği gibi izleyebilecek. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Apple, FIFA ile büyük bir anlaşma yapacak

Amerikan Ulusal Futbol Ligi MLS'in global yayın hakları için şimdiye kadar tam 2.5 milyar dolar harcayan Apple'ın, bu hamlesi şirketin futbol alanındaki girişimlerinin devamı olarak nitelendirildi. Geçtiğimiz aylarda beyzbol alanında da büyük bir anlaşmaya imza atan firmanın, spor yayınlarına ağırlık vermek istediği konuşuluyor. 2024 yılının başında kullanıma sunulan Apple Sports uygulaması da, bu planın bir parçası olarak gösterilmişti.

Apple, FIFA ile büyük bir anlaşma yapacak

Birçok spor branşındaki maç skorlarını anlık olarak takip edebildiğiniz Apple Sports, Apple TV'lerdeki My Sports uygulaması ile de tamamen entegre bir şekilde çalışıyor. Apple TV+ abonelerinin sayısını artırmak için büyük bir çaba harcayan şirketin, FIFA ile yapılacak yayın anlaşmasının resmileşmesinden sonra nasıl bir fiyat politikasına gideceği merakla bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni spor yayıncılığı stratejisi ile iyi bir satış başarısı yakalayabilir mi? Siz güncel olarak Apple TV kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Apple, Medya, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, FIFA ile büyük bir anlaşma yapacak - Son Dakika

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