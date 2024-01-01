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Apple'ın 2024'te iPhone Ekran Boyutlarını Değiştireceği İddia Ediliyor - Son Dakika
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Apple'ın 2024'te iPhone Ekran Boyutlarını Değiştireceği İddia Ediliyor

Son sızıntılara göre, Apple'ın 2024 yılında iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinde daha büyük ekranlar kullanacağı iddia ediliyor. Çin'deki fabrikalardan gelen bilgilere göre, iPhone 16 Pro'nun ekranı 6,3 inç, iPhone 16 Pro Max'in ekranı ise 6,9 inç olacak. Bu değişiklikle birlikte cihazların boyutları da genişleyecek. Ancak Apple'ın ekran boyutlarını neden değiştirmek istediği henüz belirsiz.

Apple\'ın 2024\'te iPhone Ekran Boyutlarını Değiştireceği İddia Ediliyor
01.01.2024 - 18:27,
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Apple'ın 2024 yılında iPhone modellerinin ekran boyutlarını değiştireceği iddia ediliyor. Son sızıntılara göre, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max önemli ölçüde daha büyük ekranlara sahip olacak. Peki Apple neden daha büyük ekran istiyor?

iPhone 16 Pro serisinde ekranlar büyüyor

Apple'ın Çin'deki fabrikalarından gelen yeni bilgiler, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlara yer vereceğini ortaya koydu. Bu, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'teki 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlara göre büyümeye işaret ediyor.

Apple'ın 2024'te iPhone Ekran Boyutlarını Değiştireceği İddia Ediliyor

Ekran boyutları artırılacak olsa da, Pro modellerinin kalınlığının değişmeyeceği bildirildi. Ancak ekranın büyümesiyle birlikte cihazın boyutları da genişleyecek. Apple'ın üç neslin ardından iPhone 16'yla ekran boyutlarını neden değiştirmek istediği belirsiz.

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iPhone 16 ve 16 Plus'ın ise 6,1 inç ve 6,7 inç ekran boyutlarını koruyacağı iddia edildi. Ancak raporlar, Apple'ın 2025 yılında iPhone 17 serisiyle birlikte daha büyük ekran boyutlarını tüm cihazlarına uygulayabileceğini gösteriyor.

Daha önceki sızıntılara göre iPhone 16, 16 Plus, Pro ve Pro Max modellerinde A18 işlemcisi yer alacak. İşletim sisteminde t8140 yani Tahiti kod adlı A18 işlemcisi tüm modellerle eşlettirilmiş durumda.

Apple'ın 2024'te iPhone Ekran Boyutlarını Değiştireceği İddia Ediliyor

Henüz iPhone 16 lansmanına 8-10 aylık bir süre olduğunu unutmamak lazım. Bu da planların değişebileceği anlamına geliyor. Ancak bu sızıntılar, Apple'ın 2024'te daha büyük ekran boyutlarına geçmek istediğinin bir göstergesi.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Apple'ın 2024'te iPhone Ekran Boyutlarını Değiştireceği İddia Ediliyor - Son Dakika
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