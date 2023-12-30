 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Apple'ın AirTag'i Çalınan Valizleri Buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Apple'ın AirTag'i Çalınan Valizleri Buldu

Florida'dan Kuzey Carolina'ya seyahat eden Gavino ailesi, çantalarından birinin kaybolduğunu fark etti. AirTag eşya takip cihazı sayesinde çalınan çanta bulundu ve hırsız yakalandı. Ayrıca başka bir kişinin çantası da yanlış eve gittiği ortaya çıktı.

Apple\'ın AirTag\'i Çalınan Valizleri Buldu
30.12.2023 - 22:28,
Abone Ol

Apple'ın AirTag eşya takip cihazı, yine bir ailenin çalınan valizlerinin izini sürmesinde ve hırsızı yakalamasında önemli bir rol oynadı. Florida eyaletinin Miami şehrinden Kuzey Carolina dağlarına seyahat eden Gavino ailesi, Charlotte Douglas Uluslararası Havaalanı'na indikten sonra çantalarından birinin kaybolduğunu fark etti.

Onları, kısa süre önce satın aldıkları AirTag kurtardı

Aile, kısa bir süre önce satın aldıkları AirTag eşya takip cihazlarının çalınan bagajlarının bulunmasında önemli bir rol oynayacağını bilmiyorlardı.

Apple'ın AirTag'i Çalınan Valizleri Buldu

Catherine Gavino, valizinin kaybolduğunu fark ettikten sonra iPhone'undaki Find My uygulamasını açtı ve bu uygulama çalınan çantanın Interstate 85'te Gastonia'nın batısına doğru ilerlerken bulunduğu yeri gösterdi.

Hızlı hareket eden aile bir araç kiraladı ve AirTag'in sinyalini takip etmeye başladı. Ancak AirTag bilgi vermeyi kesince arama durdurulmak zorunda kalındı. Ne yazık ki, yolculuk için özel olarak satın alınan kıyafetler de dahil olmak üzere bagajın içindekilerin yeniden satın alınması gerekti.

Yılmayan Gavino ailesi Noel günü yeni bir girişimde bulunmaya karar verdi. Find My uygulamasını kullanarak AirTag'i Gastonia'daki McGuire Caddesi'nde bir eve kadar takip ettiler. Catherine derhal polisi aradı ve polis eve girerek sadece Gavino ailesinin çalınan valizini değil, aynı zamanda havaalanı hırsızlığına kurban giden başka bir kişinin eşyalarını da başarıyla kurtardı.

Kıta değiştiren valizi AirTag kurtardı!

Polis, başka bir kişinin de o günün erken saatlerinde benzer bir olay bildirdiğini ve çalınan çantasını takip etmek için AirTag kullandığını, ancak çantanın yanlış eve gittiğini ortaya çıkardı.

Çalınan bavul geri alınmasına rağmen içindekiler kayıptı ve polis kıyafetlerin satılmış olabileceğinden şüpheleniyordu. Hırsızlıktan sorumlu şüpheli tutuklandı, birden fazla hırsızlık suçu ve bir uyuşturucu suçuyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve kefaleti 10.000 dolar olarak belirlendi.

Apple, ülkemizde AirTag takip cihazlarını tekli olarak 1.119 TL'ye, dörtlü setini ise 3.779 TL'ye indirimli olarak satıyor. Bu olay, bu tür takip cihazlarının hayati durumlarda ne kadar işe yaradığını gözler önüne seriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Florida, Miami, Apple, Ulaşım, Güvenlik, Hırsızlık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'ın AirTag'i Çalınan Valizleri Buldu - Son Dakika


22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01
Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı

Son Dakika
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 23:05:49. #1.13#
SON DAKİKA: Apple'ın AirTag'i Çalınan Valizleri Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement