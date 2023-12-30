Apple\'ın AirTag\'i Çalınan Valizleri Buldu

Apple'ın AirTag eşya takip cihazı, yine bir ailenin çalınan valizlerinin izini sürmesinde ve hırsızı yakalamasında önemli bir rol oynadı. Florida eyaletinin Miami şehrinden Kuzey Carolina dağlarına seyahat eden Gavino ailesi, Charlotte Douglas Uluslararası Havaalanı'na indikten sonra çantalarından birinin kaybolduğunu fark etti.

Onları, kısa süre önce satın aldıkları AirTag kurtardı

Aile, kısa bir süre önce satın aldıkları AirTag eşya takip cihazlarının çalınan bagajlarının bulunmasında önemli bir rol oynayacağını bilmiyorlardı.

Catherine Gavino, valizinin kaybolduğunu fark ettikten sonra iPhone'undaki Find My uygulamasını açtı ve bu uygulama çalınan çantanın Interstate 85'te Gastonia'nın batısına doğru ilerlerken bulunduğu yeri gösterdi.

Hızlı hareket eden aile bir araç kiraladı ve AirTag'in sinyalini takip etmeye başladı. Ancak AirTag bilgi vermeyi kesince arama durdurulmak zorunda kalındı. Ne yazık ki, yolculuk için özel olarak satın alınan kıyafetler de dahil olmak üzere bagajın içindekilerin yeniden satın alınması gerekti.

Yılmayan Gavino ailesi Noel günü yeni bir girişimde bulunmaya karar verdi. Find My uygulamasını kullanarak AirTag'i Gastonia'daki McGuire Caddesi'nde bir eve kadar takip ettiler. Catherine derhal polisi aradı ve polis eve girerek sadece Gavino ailesinin çalınan valizini değil, aynı zamanda havaalanı hırsızlığına kurban giden başka bir kişinin eşyalarını da başarıyla kurtardı.

Kıta değiştiren valizi AirTag kurtardı!

Polis, başka bir kişinin de o günün erken saatlerinde benzer bir olay bildirdiğini ve çalınan çantasını takip etmek için AirTag kullandığını, ancak çantanın yanlış eve gittiğini ortaya çıkardı.

Çalınan bavul geri alınmasına rağmen içindekiler kayıptı ve polis kıyafetlerin satılmış olabileceğinden şüpheleniyordu. Hırsızlıktan sorumlu şüpheli tutuklandı, birden fazla hırsızlık suçu ve bir uyuşturucu suçuyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve kefaleti 10.000 dolar olarak belirlendi.

Apple, ülkemizde AirTag takip cihazlarını tekli olarak 1.119 TL'ye, dörtlü setini ise 3.779 TL'ye indirimli olarak satıyor. Bu olay, bu tür takip cihazlarının hayati durumlarda ne kadar işe yaradığını gözler önüne seriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.