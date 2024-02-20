Son dönemlerde akıllı yüzük pazarında rekabet bir hayli kızıştı. Android cephesinin lideri olarak görülen Samsung, ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring'i tanıttı. Özellikleriyle dikkat çeken bu akıllı yüzüğün ardından Apple'dan da yeni bir ürün bekleniyordu. Bugün bununla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Apple'ın akıllı yüzüğü için geri sayım başladı!
Ne zaman rekabet dense ilk akla gelen şirketler Apple ve Samsung oluyor. Bu, akıllı yüzük pazarında da söz konusu gibi görünüyor. Son gelişmelere göre Samsung'un Galaxy Ring'i önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek olmasıyla ABD'li teknoloji devi, çalışmaları hızlandırdı.
Geçtiğimiz dakikalarda Apple ile ilgili önemli bir kaynak, şirketin yakın zamanda akıllı yüzüğünü piyasaya süreceğini öne sürdü. Bunun için geri sayımı başlattığı söylenen teknoloji devi, Samsung ile büyük bir rekabete girecek gibi görünüyor.
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Apple'ın akıllı yüzük üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. İlk olarak 2007 yılında ortaya atılan iddialarla başlayan bu süreç, şirketin yıllar içinde birçok patent başvurusu yapmasıyla devam etti. Bu patentler, Apple'ın akıllı yüzük üzerinde ciddi bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor.
Patentlere göre Apple Ring adına sahip olması beklenen akıllı yüzük, akıllı zil ve kısa mesafeli kablosuz iletişim gibi özelliklerle donatılacak. Bununla beraber kullanıcıların kolay bir şekilde etkileşimde bulunabilmesi için küçük bir dokunmatik ekran yer alacak.
Yüzük, ivmeölçer ve jiroskop gibi sensörlerle hareket takibi yapabilecek ve kalp atış hızı gibi sağlık verilerini izleyebilecek özelliklere de sahip olacak. Bu bağlamda teknoloji dünyasında beklentilerin büyük olduğunu belirtmek gerekiyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'ın akıllı yüzüğünden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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