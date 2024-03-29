Apple, çalışanını iOS bilgilerini sızdırmakla suçluyor

Teknoloji

Apple birkaç yıl boyunca şirkete ait gizli bilgileri gazetecilere sızdırmakla suçladığı bir çalışanına dava açtı. ABD'de açılan dava, eski Apple mühendisinin çeşitli iOS özelliklerini ve hizmetlerini gazetecilerle paylaştığını iddia ediyor.

Apple, iOS bilgilerini sızdıran çalışanına dava açtı

Davada Apple, Andrew Aude isimli çalışanın henüz piyasaya sürülmemiş Apple ürünleri, politikaları ve iş uygulamalarıyla ilgili ayrıntıları muhabirlere sattığını ortaya koydu. Wall Street Journal ve The Information gibi kuruluşlarla anlaşma yapan çalışan, Apple'da sızıntı oluşmasına yol açtı.

Sızıntıların, iOS'ta çıkacak Journal uygulaması gibi Apple uygulamalar hakkında bilgileri içerdiği de iddia ediliyor. Öte yandan Apple Vision Pro'nun ön prototipleri de bu sızıntıların bir parçası olmuş olabilir. Apple, Aude'nin bilgileri satarak şirkete zarar verdiğini söyledi.

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Geçtiğimiz sonbaharda Apple yöneticileri tarafından fark edilen bu durum, ilk olarak Aude ile paylaşıldı. Ancak sızıntıları inkar eden eski geliştirici, verdiği bir röportaj sırasında bazı iddiaları kabul etti. Ardından telefonundaki bazı konuşma kayıtlarını sildiği ortaya çıktı.

Apple, eski çalışanının ticari sırları satmasına ilişkin olarak harekete geçti. Şirketin yeni özellikleri ve ürünleri için önemli bir risk oluşturduğunu söyleyen Apple, eski çalışanından tazminat talep ediyor. Öte yandan ihlalleri önlemek amacıyla Aude ile imzalanan sözleşmenin ihlal edildiğini düşünüyor.

Andrew Aude ve Apple iddialar hakkında şimdilik yorumda bulunmadı. Ancak kanıtlanması halinde para veya hapis cezasıyla sonuçlanabilir.