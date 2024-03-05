Apple, macOS 14.4 RC sürümünü yayınladı

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Apple, geçtiğimiz haftalarda iOS ve iPadOS 17.4 Release Candidate (RC) güncellemelerini paylaştı. iPhone ve iPad'ler için güvenlik ve erişilebilirliğe odaklanan yeni güncellemeler nihayet diğer Apple cihazlarına da sunuldu. Bu kapsamda macOS 14.4, watchOS 10.4, visionOS 1.1 ve tvOS 17.4 RC sürümleri yayınlandı.

macOS 14.4 RC neler getiriyor?

Release Candidate paketi, Apple'ın yeni yazılımı genel kullanıma sunmadan önce son beta olarak kabul ediliyor. Bu, geliştiricilerin yazılımı önce sıkı testlerden geçirmelerine olanak tanıyor. Bu aşamada yeni bir özellik beklenmiyor ve önceki betalarda bulunan hataların giderilmesine odaklanılıyor.

macOS Sonoma 14.4 RC ile gelen bazı özellikler arasında yeni emoji karakterlerinin yanı sıra Podcast uygulamasında podcast'in tamamını okuma özelliği yer alıyor. Öte yandan Safari, yalnızca sık kullanılanlar çubuğunda web simgelerini gösterme seçeneği kazanacak.

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Tüm beta sürümlerinde olduğu gibi, macOS Sonoma 14.4 RC paketinin de uyumluluk ve hatalar içerebileceği belirtildi. Apple, bu aşamada bulunan tüm kritik hata düzeltmelerini önümüzdeki kararlı sürüme dahil edecek.

macOS 14 Sonoma uyumlu Mac cihazlar:

iMac (2019 ve daha yeni)

iMac Pro (2017 ve daha yeni)

Mac mini (2018 ve daha yeni)

MacBook Air (2018 ve daha yeni)

MacBook Pro (2018 ve daha yeni)

Mac Pro (2019 ve daha yeni)

Mac Studio (2022 ve daha yeni)

Apple'ın önceki macOS takvimine göre macOS Sonoma 14.4, bu hafta içinde herkese açık olarak sunulacak diye düşünülüyor. Kullanıcılar, güncellemeyi önümüzdeki günlerde Sistem Tercihler > Yazılım Güncelleme bölümünden alacak.