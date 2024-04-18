Apple Notlar, iOS 18 ile Ses Kaydı ve Matematik Notları Özelliği Kazanıyor

Apple'ın popüler uygulaması Apple Notlar, iOS 18 ile birlikte iki önemli özellik kazanıyor. Bu yenilikler arasında uygulama içi ses kaydı ve hesaplama yapabilen Matematik Notları bulunuyor. İşte detaylar…
Apple Notlar, Ses Kaydı ve Matematik Notları özelliği ile geliyor
Apple, iOS 18 güncellemesiyle gelecek olan yeni özellikler arasında, Apple Notlar uygulamasına ses kaydı ve matematiksel hesaplamalar özelliği ekleyecek. Bu yenilikler, kullanıcıların not alma işlemlerini daha interaktif ve verimli bir hale getirmeyi amaçlıyor.
Böylece günlük işlerden akademik çalışmalara kadar geniş bir kullanım alanında, Apple cihazlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi planlanıyor. İşte yeni özelliklerin detayları:
Ses Kaydı özelliği: Apple Notlar'a entegre edilen ses kaydı özelliği, kullanıcıların notlarına doğrudan ses kayıtları eklemesine olanak tanıyor. Bu özellik, özellikle çoklu ortam girişlerini destekleyerek, kullanıcılara dijital defterlerinde sesli notlar oluşturma imkanı veriyor. Ses kayıtları, belirli notlara gömülebiliyor ve bu kayıtlar metin ve resimlerle birlikte saklanabiliyor.
Matematik Notları özelliği: Yeni 'Matematik Notları' özelliği, Notlar uygulamasını Hesap Makinesi uygulamasıyla entegre ederek, kullanıcıların notlarını yazarken hesaplamalar yapabilmesini sağlıyor. Bu, özellikle eğitim ve iş amaçlı kullanımlar için büyük kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar, notlarına yazdıkları matematiksel ifadeleri otomatik olarak hesaplayabilecek ve bu işlemleri anında notlarına dahil edebilecek.
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Bu güncellemeler, Apple Notlar'ı sadece basit bir not alma uygulaması olmaktan çıkarıp, daha kapsamlı bir kişisel bilgi yönetim aracına dönüştürmeyi hedefliyor. Özellikle ses kayıtları ve matematiksel hesaplamalar, kullanıcıların bilgiyi daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve zengin içerikler oluşturmalarına olanak tanıyacak.
Apple, bu özellikleri iOS 18'in yanı sıra macOS 15 ve iPadOS'un yeni sürümlerinde de sunmayı planlıyor, böylece Apple ekosistemindeki tüm cihazlar arasında entegre bir deneyim sağlanacak. Siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin için faydalı olur mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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