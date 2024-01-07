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Apple'ın Siri için büyük planları: WWDC 2024'te yeni güncelleme - Son Dakika
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Apple'ın Siri için büyük planları: WWDC 2024'te yeni güncelleme

Apple'ın Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2024 etkinliği için Siri için büyük bir güncelleme planladığı belirtiliyor. Yeni güncelleme ile Siri'nin farklı cihazlar arasında daha doğal konuşmalar yapabilmesi ve soruları daha iyi anlayabilmesi hedefleniyor. Ayrıca, yapay zeka destekli Siri'nin iOS 18 beta sürümünde yer alması bekleniyor.

Apple\'ın Siri için büyük planları: WWDC 2024\'te yeni güncelleme
07.01.2024 - 12:29,
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Apple'ın sanal asistanı Siri, Google Asistan gibi rakiplere kıyasla kullanıcıları uzun süredir hayal kırıklığına uğratıyor. Özellikle ChatGPT benzeri sohbet botlarının ortaya çıkışıyla birlikte bu alandaki yarış kızıştı. Ancak Apple'ın Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2024 için büyük planlara sahip olduğu söyleniyor.

Siri için yeni güncelleme WWDC 2024'te açıklanabilir

Apple'ın planlarını daha önce doğru şekilde sızdıran bazı teknoloji yazarları, ChatGPT rakibi Siri için çalışmaların hızlandığını belirtti. Buna göre WWDC 2024'te Apple, Ajax modeliyle desteklenen Siri güncellemesi sunacak. Bu da üretken yapay zekaya adım atacağı anlamına geliyor.

Apple'ın Siri için büyük planları: WWDC 2024'te yeni güncelleme

Yeni güncellemenin en önemli noktası, Siri'nin farklı cihazlar arasında daha doğal konuşmalar yapılmasına olanak sağlayacağı yönünde. Genellikle kullanıcıya internette aramasını öneren Siri, basit sorulara bile cevap vermekte zorlanıyor.

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Ajax modeline dayanan yeni yapay zeka güncellemeleri, Siri'nin soruları daha iyi anlamasını sağlayacak. Kendi başına kısa ve öz yanıtlar vermesini mümkün hale getirecek.

Daha önce Reddit'te paylaşılan bir örnek, Siri'nin müziği durdurmayı reddettiğini gözler önüne sermişti. Apple'ın bu kapsamda mikrofon erişiminde de bazı iyileştirmeler yapacağı söyleniyor. Kullanıcıyı daha rahat duyabilmesi halinde daha güçlü cevaplar verebileceği düşünülüyor.

Apple'ın Siri için büyük planları: WWDC 2024'te yeni güncelleme

Yapay zeka destekli Siri'nin dahil edileceği iOS 18 beta sürümünün önümüzdeki yaz döneminde duyurulması bekleniyor. Kararlı sürüm ise sonbaharda iPhone 16 ile birlikte piyasaya sürülebilir.

Peki, sizler ChatGPT rakibi Siri ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Apple'ın Siri için büyük planları: WWDC 2024'te yeni güncelleme - Son Dakika
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