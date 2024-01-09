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Apple Vision Pro 2 Şubat'ta Amerika'da Satışa Sunulacak - Son Dakika
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Apple Vision Pro 2 Şubat'ta Amerika'da Satışa Sunulacak

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, 2 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. Cihaz için ön siparişler ise 19 Ocak'ta başlayacak. Vision Pro'nun Türkiye'ye geleceği ise henüz bilinmiyor.

Apple Vision Pro 2 Şubat\'ta Amerika\'da Satışa Sunulacak
09.01.2024 - 00:28,
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Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro bir süredir çıkış tarihi iddialarıyla gündemden düşmüyordu. Yılın ilk Apple cihazı olması beklenen Vision Pro için nihayet resmi çıkış tarihi verildi. Peki Vision Pro fiyatı nedir ve Türkiye'ye gelecek mi?

Apple Vision Pro 2 Şubat'ta raflarda

Apple tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, Vision Pro 2 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. Cihaz için ön siparişler ise 19 Ocak'ta başlayacak. Ancak ön siparişlerin sadece ABD'de yürütüleceği belirtildi.

Apple Vision Pro 2 Şubat'ta Amerika'da Satışa Sunulacak

Apple'ın AR/VR kategorisindeki ilk cihazı olacak Vision Pro; 256 GB'lık temel model için 3499 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyat karşılığında kullanıcılar; gözlük, Solo Knit Band, Dual Loop Band, gözlük yastıkları, batarya, şarj kablosu ve güç adaptörüne sahip olacak.

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Apple ayrıca reçeteli gözlük/lens kullanıcılarını göz ardı etmiyor. Şirket, isteğe bağlı olarak sunulacak ek seçeneklerin de fiyatını açıkladı. Okuyucu lenslerin fiyatı 99 dolar olacakken, reçeteye göre uyarlanmış özel lensler ise 149 dolara satışa sunulacak.

Vision Pro'nun ilk aşamada sadece ABD'de satışa sunulacağını belirtmek gerekiyor. Bu, 2 Şubat tarihinde ülkemizde satışa çıkmayacağı anlamına geliyor. Ancak Apple'ın Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye pazarına yönelik planları şimdilik bilinmiyor.

Apple Vision Pro 2 Şubat'ta Amerika'da Satışa Sunulacak

Gücünü M2 ve R1 işlemciden alan Vision Pro, bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Uzamsal ses sistemine ve farklı modlara sahip olan karma gerçeklik gözlüğü, Vision OS sisteminde çalışıyor.

Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor.

Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor.

Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor.

EyeSight teknolojisini destekliyor.

Farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Bir alana birden fazla uygulama yerleştirilebiliyor.

El, parmak ve göz takibi desteği var.

Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip.

FaceTime deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Apple M2 ve R1 işlemci.

7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel bulunuyor.

Android / App Store ile uyumlu.

Uzamsal ses sistemine sahip.

Ses kontrolünü destekliyor.

Vision OS işletim sistemi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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